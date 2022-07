Booba de retour sur Instagram... avec une photo de chat : Twitter est amusé

Booba s'est encore vu banni du réseau social Instagram. En effet, lui qui postait via le compte de son ancien média OKLM,, il a été suspendu. Il est impossible de savoir d’où viennent les signalements qui ont mené à la suspension du compte Instagram de Booba, mais il y a des chances que cela soit des répercussions directes des attaques et clashs qu'il a récemment eu avec des influenceurs issus de la téléréalité comme Maeva Ghenam, Dylan Thiry, Marc Blata et Magali Berdah ou encore avec Gims et sa femme Demdem.

La mignonnerie n'est jamais finie ?

En tout cas seulement quelques heures après son bannissement, le Duc a su rebondir et a offert un retour bien drôle à ses fans en dévoilant son tout nouveau compte Insta @elieyaffaofficiel avec en photo de profil qu'il a également mis en publication... un chat ! S'en sont suivies 6 publications dont des posts de sa fille Luna ou encore d'autres posts avec des chats.

B20 amuse la Toile

Un choix éditorial qui a amusé la Toile. En effet, les internautes ont bien rigolé avec ce retour bien rangé, bien mignon sous couvert de photos de chats, mais évidemment ils s'attendent aussi à de nouveaux clashs ou déclarations du rappeur. Voici quelques réactions vues sur Twitter :

