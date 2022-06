Booba échappe de peu à une tentative d'enlèvement à Miami

Assis confortablement au sommet du rap game, Booba a choisi de s'expatrier à Miami pour vivre loin des fans et des paparazzi. Ceux-ci semblent cependant l'avoir rattrapé, puisqu'il dit avoir vécu une tentative d'enlèvement.

Ces derniers temps, le Duc de Boulogne fait quasiment plus parler de lui pour ses clashs que pour sa musique. Dernièrement, il s'est attaqué à de nouvelles cibles : Vald , Naps, Seth Gueko , et la moitié des influenceurs - dont Dylan Thiry et Marc Blata - ont connu les mythiques attaques du rappeur, qui ne prend pas de gants pour dire leurs quatre vérités à ceux qui l'agacent. Ce faisant, il s'est mis à dos un grand nombre de personnes, et son impopularité auprès de certains a peut-être fini par le rattraper...

"Faites très attention, vous m'avez loupé"

En effet, dans des posts sur les réseaux sociaux, B2O a raconté avoir échappé de peu à une agression. Selon lui, plusieurs personnes auraient tenté de lui poser une embuscade, peut-être pour lui faire du mal ou le kidnapper. Le rappeur de Ultra, qui est sorti indemne de cette épreuve, poste des photos de caméras de sécurité sur lesquelles on l'aperçoit, avec en commentaire : "Faites très attention, vous m’avez loupé".

Le Duc semble même avoir quelques soupçons quant aux auteurs de cette tentative criminelle. Il s'est en effet empressé d'ajouter un post à l'attention de Marc Blata, avec une photo de l'intéressé. Il écrit ainsi : "Si j'étais toi j'arrêterais tout d'suite. Ce que vous avez tenté de me faire c'est 25 to life aux États-Unis. J'ai des noms, j'ai de la caméra surveillance, j'ai des empreintes, j'ai le tél et vos aveux en vidéo car vous avez crié victoire trop vite".

Un des clashs de Booba aurait-il donc dégénéré ? Reste à voir si enquête il y aura enquête, et ce qu'on en apprendra.