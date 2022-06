Booba et Maes enfin réconciliés

Après plusieurs mois sans s'adresser la parole, c'est aujourd'hui officiel, le légendaire duo Booba et Maes est de retour.

C'est le réconcilieyyyyy

Alors que Booba et Maes étaient en embrouilles depuis janvier dernier, notamment à cause des droits d'auteur du morceau Pablo, les deux rappeurs ont visiblement fait la paix, pour notre plus grand bonheur.

Souvent considérés comme père et fils, Maes et Booba ont prouvé que l'amour triomphait toujours. Et pour preuve, après avoir publié une première fois la version de Pablo en duo avec Maes et après l'avoir interpellé sur Instagram pour sortir le morceau, celui qui a pris le sevranais sous son aile dans le rap game a, une nouvelle fois, partagé le fameux titre sur ses réseaux avec une légende pour le moins limpide.

En effet, le Duc a clairement indiqué "L’équilibre est rétabli 🙌🏾 @maes_packm “Il faut plusieurs notes pour faire une mélodie.” 🤝🏴‍☠️ #PABLO".

Plus que cela, les deux bff, qui s'étaient unfollow brutalement des réseaux sociaux, se suivent à nouveau. De quoi prédire la sortie du featuring prochainement et, pourquoi pas, la présence de Maes au Stade de France ? Une chose est sure, cette réconciliation aura provoqué l'émotion chez les internautes qui semblent ravis d'apprendre la nouvelle.

