Booba : faut-il y croire à l'album "Blanco Nemesis" ?

Tout a commencé en fin d’année 2019. Au cours d’une banale story qui aurait pu passer inaperçue, Booba dévoile quelques centimètres carrés d’un écran d’ordinateur, affichant différents dossiers. Parmi les noms d’albums et de singles déjà sortis ou à venir, une ligne interpelle rapidement la ratpisphère : “Blanco Nemesis”. Evidemment, tout le monde s’emballe très rapidement, d’autant que le nom fait directement référence à l’un des projets les plus marquants de la discographie récente de Booba : Nero Nemesis, sorti en décembre 2015.

Booba - "Blanco Nemesis"

Plus étonnant encore : personne ne semble remarquer le dossier “Justin Bieber Purpose”, affiché quelques lignes plus bas. Booba a-t-il écouté le quatrième album du chanteur canadien ? Qu’en a-t-il pensé ? Ces questions sont malheureusement restées sans réponse, même si ce n’est pas la première fois que l’auteur de Temps Mort cite Justin Bieber : il a déjà publié à plusieurs reprises des stories dans lesquelles il écoutait certains de ses titres en voiture.

Publicité

Blanco Nemesis : simple blague, rumeur fondée, possibilité concrète ? On fait le point sur ce que l’on sait (spoiler : on ne sait rien, on va juste spéculer).

L’historique du projet

Suite à la publication de la story de Booba en décembre 2019, et le petit emballement qui a suivi, on n’a plus jamais entendu parler officiellement de Blanco Nemesis. Entre temps, Booba a publié son dixième et, a priori, dernier album, ULTRA, en mars 2021. Sa discographie serait donc refermée, le rappeur ne souhaitant plus publier de projets complets, et se contentant de singles éparses et de featurings. A priori, il n’y a donc aucune raison pour qu’un nouvel album soit publié prochainement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourquoi cette rumeur refait-elle surface ? Il y a quelques jours, un auditeur a publié sur les réseaux sociaux une liste des différents inédits de Booba jamais sortis. Généralement diffusés par le rappeur sous forme d’extraits au cours de stories, ces titres peuvent connaître plusieurs destinées. Il s’agit la plupart du temps de maquettes, dont certaines deviennent des morceaux aboutis, qui satisfont leur auteur, et finissent donc par être publiés dans leur version définitive. D’autres ne sont que des projets de morceaux qui ne sortiront jamais. Dans ce cas, diffuser un court extrait en story peut avoir pour but de tâter les réactions du public. Il est aussi possible que certains de ces titres ne puissent pas sortir pour des questions de droits (à cause d’un sample, d’une topline, d’une prod, etc).

RaelRaph, l’auteur de cette liste d’extraits a eu la bonne idée d’accompagner son thread d’un innocent hashtag #BlancoNemesis, ce qui a donc conduit à la propagation de la rumeur d’un retour de cet album fantôme.

Pourquoi la sortie d’un nouvel album aurait du sens

S’il est censé avoir refermé sa discographie avec ULTRA, Booba a bien insisté sur le fait qu’il continuerait de publier ponctuellement des singles, ou de collaborer avec d’autres artistes. D’un point de vue stratégique, c’est bien pensé : il se dispense de tout le travail nécessaire à la production d’un projet complet, et de la pression inhérente à une sortie d’album. En se concentrant sur des singles, il ne peut qu’apparaitre gagnant : si le morceau ne trouve pas son public, il sera vite oublié par tout le monde ; s’il atteint les premières places des charts, Booba pourra tranquillement savourer sa réussite, fanfaronner, et tacler les autres potentiels numéros 1 -comme c’est le cas avec Ninho actuellement.

Surtout, l’état d’esprit affiché ces derniers jours prouve que Booba a toujours un fort esprit de compétition. Arrêter de revendiquer le trône du rap français, ok, mais à condition que personne d’autre ne soit pressenti pour prendre sa place. Publier un nouvel album lui permettrait de se mesurer à nouveau aux gros vendeurs du moment, et de réaffirmer sa position.

Blanco Nemesis, plus qu’une rumeur ?

Seulement 18 mois après son dixième album, il serait assez étonnant que Booba livre un nouveau projet. Historiquement, le délai entre ses publications d’albums est plutôt long : deux ans en moyenne, et dernièrement, trois ans et demi entre Trône et ULTRA. Reste à savoir à quoi correspond le fameux dossier “Blanco Nemesis” aperçu sur l’écran d’ordinateur de Booba dans sa story de 2019. Plusieurs possibilités existent :

- il s’agit de l’embryon de l’album ULTRA, qui sortira finalement une quinzaine de mois plus tard

- c’est un simple dossier de brouillons, maquettes et sons pas forcément destinés à être dévoilés au public

- c’est un véritable album jamais sorti pour la simple et bonne raison qu’il était beaucoup trop au-dessus de la concurrence, beaucoup trop en avance sur son époque. Booba n’a pas voulu prendre le risque de révolutionner le monde de la musique, voire de bouleverser la société entière. En tout cas c’est ce qu’on aurait pensé, si on était des ratpis convaincus.

- c’était un album de Damso qui fonctionnait en miroir de Nero Nemesis, avec des textes construits pour répondre mesure par mesure à ceux de l’album de Booba, et des prods reconstruites à l’envers, en inversant les tonalités et les gammes selon une construction mathématique extrêmement précise. Une idée géniale qui a demandé 3 ans de travail, énormément de nuits blanches, et des longues séries d’équations sur tableaux noirs. Manque de bol, y’a eu embrouille entre les deux en 2018, Booba a gardé le master, et personne ne l’entendra jamais.

- c’est un dossier vide qui ne sert qu’à exciter les esprits et permettre aux médias rap de faire des articles et créer de l’engagement avec absolument rien (faut bien qu’on mange).