Booba : le meilleur résumé de son concert légendaire au Stade de France

Le 3 septembre 2022 sera à coup sûr une des dates les plus importantes pour tous les fans de la culture. Après un concert plus que réussi à l'U-Arena en 2018, Booba a cette fois-ci rassemblé plus de 80 000 personnes au Stade de France. Un événement très fort dont on vous propose les meilleurs moments :

"Petite Fille" avec Luna, sa fille :

C'est sûrement le highlight qui a fait pleurer tous les ratpis... Booba a chanté son titre Petite Fille dédié à sa fille Luna, présente à ses côtés. Elle finira même par chanter quelques passages.

"Il n'y a qu'ma petite fille qui me court dans les bras"

Réunion avec Kayna Samet

Destinée est le premier hit de Booba. Il rappellera l'histoire en direct du Stade de France, mais ce titre a permis à l'auteur de Temps Mort d'être joué pour la première fois en radio. Booba fera d'ailleurs une référence à la chanteuse présente au refrain de Destinée, Kayna Samet, avec son titre Kayna sorti en 2021 :

"Tout niquer, mourir au front, ma destinée, demande à Kayna"

C'était donc évident que Booba invite cette dernière à son concert, créant un moment formidable blindé de nostalgie.

Le séisme causé par "Mové Lang" avec Gato

Véritable banger, Mové Lang cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il était impossible de faire un concert au Stade de France sans interpréter ce morceau et turn-up. Les fans ont bien compris la mission en faisant trembler tout Saint-Denis :

Le Stade de France entier qui chante "92i Veyron"

92i Veyron c'est sûrement l'hymne de tous les ratpis, donc à quoi bon chanter quand 80 000 personnes peuvent le faire ?

Ritchie a rappé "31" sur scène

Après une première rencontre avec Ritchie & Golozer en 2021, Booba a tenu à inviter les influenceurs de Grigny pour l'événement. Ritchie a même pris le micro pour chanter un bout de 31 en featuring avec Gato. Un moment fou pour le duo.

Un final plein d’émotions sur "Boulbi"

Boulbi est clairement un des 5 morceaux les plus aimés par les fans de Booba et un des plus importants de sa discographie. Le Duc a décidé de clôturer son Stade de France avec ce titre, dans un moment plein d'émotions pour ses supporters qui sentent le rappeur doucement raccrocher les crampons, mais aussi pour lui à la limite des larmes.

Un événement fort, signe de "fin du jeu"

Un moment de communion unique entre ratpis, qui malheureusement sera difficilement surclassable. Booba en a conscience, sa fille visiblement un peu moins :

Le jeu maintenant terminé, quelle sera la suite pour sûrement le plus grand rappeur français ?