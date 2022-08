Booba s'exprime : la retraite, son Stade de France, sa série "Ourika"

Le Chroniqueur Sale s'est lancé dans une grosse interview de Booba en 3 parties. Le premier volet de l'entretien est sorti hier, et les deux protagonistes sont revenus sur pas mal de sujets intéressants. L'occasion pour nous de vous rappeler les faits importants qui ont été traités lors de cette interview.

Le Stade de France

Le 3 septembre marquera une date importante dans la carrière de Booba mais aussi pour la culture. Le Duc performera devant un Stade de France complet, accompagné bien évidemment de son équipe du 92i.

C'est une véritable consécration pour lui et son équipe qui n'ont pas toujours vu leur parcours simplifié :

"Au début, on arrivait pas à signer en maison de disque, on arrivait pas à avoir de deal. Donc on a dû tout faire nous même."

"On va rentrer en voiture bélier. On va faire du sale, tellement sale que personne ne pourra passer à côté. Et là, le Stade de France c’est la consécration, c’est le résultat de toutes ces années de charbon et c’est aussi bien une célébration pour nous que pour le public qui nous suit depuis le début."

C'est d'autant plus impressionnant que la salle s'est remplie sans l'aide promotionnelle de gros médias. Booba parlera justement de ce rejet des grandes institutions qu'il subit depuis ses début :

"Booba c’est le vilain petit canard. Même si je fais un concert sur la lune, ils vont faire comme si c’était un concert dans une MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture). C’est comme les Victoires de la Musique, les NRJ Awards, je passe pas sur les grosses radios, c’est le même concept."

Questionné sur à quoi ressemblera ce concert, Booba avouera que le décor sera à la hauteur de l'événement et qu'il y aura beaucoup de surprises et d'invités. Il ajoutera aussi, qu'au vu de sa discographie, il ne se charge pas lui-même de définir les morceaux qui y seront joués, même si certains sont inévitables tels que : "92i Veyron, DKR, 3G".

Après avoir annoncé que Ultra serait son dernier album, l'auteur de Temps mort a laissé penser que ce concert serait bel et bien le dernier, et qu'il souhaitait clôturer cette grande carrière comme il se doit. Bien que ce Stade de France ait le goût d'un adieu, le rappeur confirme qu'il sera possible de le voir sur scène le 3 septembre passé :

"Entre guillemets, ouais, c’est un peu l’idée. Parce qu’à un moment faut raccrocher les gants. Je dis pas que je ferai plus de concerts après, mais je sais pas si j’en ferai plusieurs. Si celui là arrive, incha’allah, ça sera peut-être la première et dernière fois qu’on me voit au Stade de France."

Fin de carrière

Le dernier album est sorti et le Stade de France devrait être l'uns de ses derniers concerts, ça ressemble beaucoup à une fin de carrière. Même si il est encore déterminé et passionné, Booba explique qu'il est conscient que la fin approche :

"En fait je me dis que c’est peut-être l’heure d’arrêter, je vais devenir rincé. Mais j’arrive pas à être rincé. Je peux dire "j’arrête", demain j’ouvre mon email, je reçois un son, j’ai une inspiration j’écris. En fait, tant que j’y arrive, que je suis inspiré, et je sais parce qu’avec l’expérience, je suis directeur artistique maintenant, quand je fais un truc plus ou moins bien. Je pensais arrêter à 30 ans déjà."

De quoi rassurer les fans !

Sa place de producteur

Effectivement, même si Booba décidait maintenant de mettre un terme à sa carrière, le rappeur du 92 serait tout de même présent dans l'industrie. Que ce soit sur le devant de la scène, ou en tant que producteur avec son label 92i :

"Même si j’arrête, ça s’arrête pas. Tout mon catalogue il tourne, j’ai une dizaine d’artistes que je produis. Quand je produis un artiste, j’en ai produit pleins, même ceux avec qui je m’entends plus, on en a mis tellement en avant. Et ça, c’est un kiffe. Moi je kiffe la musique."

Booba touchera aussi quelques mots sur 92i Africa, la succursale africaine de son label, et la production d’autres artistes comme DidiB, DopeBoy.

Sa série "Ourika"

On le sait depuis quelques temps maintenant, Booba co-écrit une série Ourika annoncé pour 2023. Et toujours dans cette interview pour le Chroniqueur du Sale, B2O a donné quelques informations sur le sujet :

"La série, on est en plein casting. Ça s’appelle Ourika. C’est censé sortir, si tout se passe bien, courant 2023. Un tournage qui commencerait fin d’année, début 2023.

"Ça raconte le parcours de grosses équipes, des grosses têtes de vendeurs de cannabis qui ont carrément leur production au Rif, et de là ça monte en puissance."

On hâte de voir le résultat de la série, mais aussi d'avoir la chance d'écouter la bande-originale de la série qui promet. Pour la réalisation de cette dernière, c'est bien logiquement qu'on retrouvera Booba aux commandes :

"Une B.O, bien-sûr, c’est Bibi qui s’en occupe, ça s’est fastoche. Elle est quasi déjà prête on peut dire même."

Une première partie d'interview très intéressante, qui se termine avec des extraits centrés sur les différents clashs dans lesquels était le rappeur. Ça promet une grosse deuxième partie d'interview !