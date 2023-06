Booba se bat (encore) contre META pour récupérer son compte Instagram

Le rappeur s'est vu fermer son compte "Booba" en juillet 2020, après la diffusion d'une sextape du rappeur Sofiane en story... Par la suite, le compte de sa marque de vêtement (lapiraterieofficiel) et son média (OKLM) se sont aussi fait bannir. Malgré des décisions de justice, le groupe META (maison mère d'Instagram) ne souhaite toujours pas réouvrir ses comptes.

Instagram au-dessus des lois ?

"On n'est plus au Moyen-âge ou à la préhistoire", proclame Maitre Gilles Vercken, avocat du rappeur, après que le parquet de Paris ait ordonné la ré-ouverture des comptes de Booba. Il n'y a eu aucune réponse de la part du groupe de Mark Zuckerberg ni même d'explication donnée à cette décision jugée "illégale" selon l'avocat d'Élie Yaffa.

Il est déjà arrivé que certains gros comptes, comme celui de Cardi B, se fassent bannir sans raison apparente, mise à part une phrase précisant que le compte n'a pas "respecté les règles de la communauté".

Une mesure "anti-démocratique" ?

Maitre Gilles Vercken y voit un problème bien plus profond qu'un simple manque de communication entre les deux parties : un cruel manque de démocratie. Il ajoute qu'il sera de plus en plus compliqué d'accéder à la justice pour ce genre d'affaire, la rendant encore plus couteuse que maintenant.

Des discussions sont toujours en cours pour savoir si le procès, qui mettra un terme à cette histoire, se tiendra à Dublin (où se trouve le siège de META) ou Paris. À la suite de ce procès, on pourrait voir naître une jurisprudence par rapport à cette affaire, pour obliger les réseaux sociaux à se justifier pour quelconque fermeture définitive d'un compte sans sommation. Cette jurisprudence pourrait rendre le contrôle à la justice, permettant à ce que les réseaux sociaux "ne soient pas les seuls juges de la liberté d'expression".

"Le bras de fer politique est parti pour durer" affirme Laurence, tandis que nous, allons continuer de suivre l'affaire de très près.

REZO revient le 28 août sur nos ondes.