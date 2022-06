Booba sortira un titre cet été

L'été ne se fera pas sans Booba , c'est en tout cas ce qu'à laisser entendre le Duc dans une publication sur Twitter.

Très actif sur les réseaux sociaux, Booba est en ce moment même, préoccupé par ses clashs avec le monde de l'influence et de la télé-réalité , au point où celui-ci aurait même été victime d'une prétendue tentative d'enlèvement par ses ennemis. Pour autant, Kopp n'a pas pour ambition de délaisser sa musique. Et pour preuve, le rappeur a teasé l'arrivé imminente d'un nouveau morceau qui devrait régaler notre été.

Très attendu dans des futurs feats déjà annoncés notamment avec Uzi ou encore avec Timal, Booba manque à ses fans qui voient les vacances arriver, sans hit de B2O à l'horizon. Mais que le public n'ait aucune crainte, le Duc semble avoir tout prévu. En effet, alors qu'un internaute faisait part de son inquiétude sur Twitter quant à l'absence de Booba en déclarant "Depuis 2010, chaque été était por té par un Hit de Booba*. On est encore en juin et les ratpi s’impatientent. Mais on a confiance en lui. Le Duc ne déçoit jamais !!", le principal intéressé a sciemment répondu "Tu vas être servi amigo…".

Si ses propos peuvent faire référence à ses collaborations à venir, le message laisse également espérer un retour en solo pour les fans qui n'attendent que ça. Surveillons donc le ciel.