Booba sur Vald : "ce n’est pas mon ennemi juré, pas comme quand j’ai croisé Kaaris"

On vous écrivait il y a trois jours sur les scénarios possibles à la suite de la future rencontre entre Booba et Vald après des longues semaines de clashs incessants. Et cette rencontre a enfin eu lieu…

Une soirée sous tension... mais sans dérapage

Le premier fait de la soirée a été l’entrée sur scène du rappeur d’Aulnay-sous-bois accompagné d’une vingtaine de personnes, en guise de sécurité, potentiellement prêtes à faire face à quelconques issues. L’auteur de l’album V a par la suite pris du temps pour quitter la scène avant d’attendre Booba dans les loges, toujours accompagné de ses "amis" qu’il a déclaré avoir invité pour fêter ses 30 ans. A la suite de ce regroupement, l’organisation du festival a préféré mettre en place des mesures de sécurité en alignant un important nombre de policiers pour escorter le rappeur du 92 ainsi que son équipe. La confrontation entre les deux camps a donc été évitée. Cependant Booba n’a pu avoir "le go" pour monter sur scène que 1h30 après l’heure initiale.

« Avec Vald, je me moque, je suis taquin, ce n’est pas une vraie guerre »

Quelques heures après, Booba est revenu au micro du Parisien sur ce qu’il s’est passé au festival en déclarant que la réaction de Vald a donné une mauvaise image du rap et s’exprime sur son retard sur scène : "C’était de la rigolade pour nous, on a connu bien pire. Ce qui est triste, c’est pour les gens qui ont dû m’attendre pendant presque une heure et demie et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien."

Le rappeur de 92i indique aussi lors de cet entretien qu'il n'a jamais vraiment considéré ses divers échanges avec Vald comme un vrai clash mais plus comme un amusement. D'ailleurs, le rappeur affirme qu'il n'avait jamais envisagé de régler cette histoire par la bagarre : "Ce n’est pas mon ennemi juré, pas comme quand j’ai croisé Kaaris.".

