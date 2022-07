Booba vient (encore une fois) de se faire suspendre son compte Instagram

C’est une phase compliquée que vit actuellement le rappeur sur les réseaux sociaux… Effectivement, seulement quelques semaines après avoir été suspendu (temporairement) sur Twitter où il cumulait près de 5,7 millions d’abonnés, Booba vient une nouvelle fois d’être puni par une autre plateforme.

Victime ces derniers temps de nombreuses censures, qu’il a notamment dénoncées dans un communiqué posté sur la plateforme à l’oiseau bleu, l’auteur d’Ultra enchaîne les contenus ne respectant pas les règles d’utilisation de ces réseaux. Utilisés comme un véritable support de communication pour son label, sa marque de vêtements mais aussi ces nombreux clashs, le rappeur vient potentiellement de perdre gros.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Victime une nouvelle fois de ses clashs et ses prises de position

Toujours très actif en matière de clashs, Booba semble avoir délaissé les rappeurs avec qui il entretenait des conflits comme Rohff, Vald ou encore Gims pour mener un véritable combat contre les influenceurs dont il ne valide pas certaines pratiques. Dans le lot, on peut citer par exemple la star de télé-réalité Maeva Ghennam ou encore Dylan Thiry et Marc Blata contre qui Kopp a affirmé avoir déposé une plainte le 4 juillet pour diffamation publique contre le premier et pour faux, usage de faux et harcèlement à l’encontre du dernier cité.

Il est impossible de savoir d’où viennent les signalements qui ont mené à la suspension du compte Instagram de Booba, mais il y a des chances que cela soit des répercussions directes de ces attaques. Il faudra donc être attentif à ce qu’il se passera sur Twitter pour suivre l’actualité du rappeur avant qu’un nouveau compte ne soit créé, lui qui a marqué l’annonce de sa suspension d’un « On se retrouvera… » synonyme de vengeance.

Il n’est pas encore précisé si son compte Instagram sera définitivement fermé ou seulement inutilisable durant certains jours, en tout cas ce qui est sûr, c’est qu’il ne pourra plus mener son récent combat contre les influenceurs qu’il accuse de multiples arnaques.

La suite au prochain épisode de Booba VS les réseaux sociaux, épisode 483.