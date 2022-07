Booba VS Vald : on a imaginé l’album commun

Quand Booba attaque un autre rappeur, trois types de réactions sont possibles. Il y a bien sûr ceux qui répondent, et qui finissent par se rendre compte qu’ils ont mis les pieds dans un bourbier : Booba a beaucoup de temps libre et des ratpi prêts à mourir pour lui. Ensuite, il y a ceux qui choisissent d’ignorer les piques. C’est généralement ceux qui s’en sortent le mieux : en refusant d’entrer dans le jeu, le beef tombe à plat, et c’est finalement Booba qui passe pour un relou. Il existe une troisième voie : celle de Vald. L’aulnaysien fait plus que jouer le jeu, il en fait des tonnes, et le harceleur devient le harcelé.

Vald a toutes les armes en main pour faire durer cette guerre de bacs à sable encore longtemps : il est inventif dans son trolling, il s’amuse comme un gamin, et il a une grosse fan-base très impliquée. On devrait donc encore manger pendant de très longues semaines des titres affreux du type “Vald déclare : t’es choqué le vioc” ; “Booba : Vald insulte sa mère” ; “Vald déterre une vieille publication d’Ademo pour clasher Booba” ou encore “Booba a retrouvé le père de Vald sur Facebook” (tous ces titres sont réels).

Publicité

Comme tout clash, le beef Vald-Booba a été marrant deux minutes (et encore), mais les meilleures blagues sont les plus courtes, et personne ne se plaindrait si les deux rappeurs décidaient de s’ignorer et de revenir à des préoccupations artistiques. Aux Etats-Unis, on a déjà vu des grosses embrouilles prendre fin (Jay-Z et Nas, Kanye et Drake) et se transformer en business juteux. On peut donc imaginer une réconciliation entre Le Du et le Duc, et pourquoi pas un album en commun. Évidemment, on sait tous que ça n’arrivera pas, mais rien n’empêche de se demander à quoi ça pourrait ressembler.

Les conditions d’enregistrement

On imagine difficilement Booba accueillir Vald les bras ouverts et lui demander ce qu’il veut boire en entrant en studio. Les insultes et les attaques sont allées très loin d’un côté comme de l’autre, et on comprend qu’un point de non-retour puisse être franchi dès lors que la maman ou le papa sont insultés directement. La solution pour que les deux artistes puissent tout de même enregistrer ensemble est toute simple : il suffirait d’un intermédiaire entre eux, chacun enregistrant ses couplets et ses refrains à distance.

Ce n’est pas une solution optimale, surtout si l’on veut qu’une émulation se crée entre les deux artistes en studio, mais ce serait un moyen d’obtenir un album commun sans qu’ils n’aient besoin de se croiser. A l’heure actuelle, la moitié des featurings se fait de cette manière, et ça ne pose jamais le moindre souci à personne. On pourrait donc étendre la manœuvre à un album complet.

La direction artistique

Vald et Booba sont tous deux capables de lâcher des gros couplets nerveux, mais ils ont aussi une fâcheuse tendance à vouloir chanter. Si l’album devait voir le jour, on imaginerait donc assez facilement de beaux duels entre kickeurs sur des prods puissantes type Walabok ou ASB, et on serait sûrement déçu en se mangeant un album orienté Annunaki ou Mona Lisa. Etant donné la propension de l’un et de l’autre à réaliser des tubes, ça ne poserait aucun souci à l’heure de faire les comptes, d’autant qu’une fusion entre les deux fan-bases serait un vivier quasi-infini de ienclis.

Les featurings

Déjà, Vald pourrait ramener les quelques dizaines d’amis présents aux Francofolies pour son anniversaire. On aurait droit à l’un des plus gros possecuts de toute l’histoire du rap français. Certes, il n’y a pas des rappeurs dans le lot, mais que serait un possecut sans 2-3 mecs qui n’ont jamais écrit une rime, et sont passés poser 8 mesures juste pour participer à la fête ?

Pour les autres feats, on peut piocher parmi les auteurs de clash par association : ceux qui ont déjà collaboré avec Booba ET avec Vald. C’est le cas de Maes, de Damso, Mac Tyer ou Gims. Ce serait donc l’occasion d’une grande réconciliation générale pour l’auteur de Trône, qui pourrait à la fois faire fructifier son beef avec le V, et mettre fin à certains de ses beefs les moins spectaculaires (on a rarement vu plus ennuyeux que son conflit avec Damso).

Le nom de l’album

Les possibilités sont nombreuses, on vous laisse faire votre choix :

- Le Du et le Duc

- Le trolleur trollé

- Nas Vs Jay-z en moins bien

- Le harcèlement en ligne, c'est l'affaire de tous

- L'éternité c'est long, surtout vers la fin, et surtout quand aucun des deux ne lâche le steak

- Papa de Vald, maman de Booba, désolé

- Ce beef est cruel

La promo

En début d’année, un autre album commun s’est distingué par la pertinence de son travail de promo : Kaaris et Kalash Criminel ont fait exploser leur cote de sympathie avec leurs interviews pleines de vannes, de bonne humeur, et d’amitié non-simulée. On imagine mal Booba et Vald parcourir les plateaux en se tenant par l’épaule pour raconter des anecdotes de studio. Au contraire, on les verrait presque reprendre le beef là où il s’était arrêté. La promo ressemblerait alors à une série de gros titres peu glorieux : “Vald assure que ses couplets sont meilleurs que ceux du vioc” ; “Booba estime que 80% des ventes de l’album sont grâce à lui” ; “Booba publie une vidéo du père de Vald qui bouge la tête sur ses couplets” ; “Quand on prend la première lettre de chaque mesure du couplet de Vald sur la piste 3, on découvre une insulte envers la mère de Booba” ; etc. Finalement, c’est peut être pas une si bonne idée, cet album commun.