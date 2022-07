Booba x Maes : le feat "Pablo" est enfin dispo

Cause d'un litige puis teasé par les deux rappeurs , le titre Pablo, interprété par Booba et Maes , et enfin disponible sur les plateformes.

Du clash à la collab

En début d'année, les deux alliés se sont disputés via story interposées au sujet des droits d'un morceau sorti par Maes. En effet, le 19 janvier, le rappeur a balancé un morceau inédit intitulé Pablo, ce qui n’a pas plu à Booba pour des raisons de droits. Les deux rappeurs ont alors entamé un échange tendu via leur story Instagram respective qui a un entraîné un clash.

Un biff qui s'est terminé ces derniers jours puisque Booba a interpellé Maes sur les réseaux concernant la sortie commune de Pablo : "@maes_packm je pense que ça doit sortir... Ah bah ouais Bersa !!!!". Et que le rappeur du 93 a validé la proposition du Duc.

Ce 3 juillet, les deux rappeurs ont même confirmé que la version avec leur complet respectif allait enfin sortir. Chose promis, chose due, ce 5 juillet la collaboration est bien disponible, marquant officiellement la réconciliation entre Maes et Booba.

Et alors que pour beaucoup, le morceau ne sera pas inédit, cette nouvelle version marque le quatrième featuring entre Booba et Maes et permet au titre de gagner encore plus en visibilité.