Brittney Griner : les rappeurs apportent leur soutien à la basketteuse condamnée en Russie

Un juge a révélé le verdict de l'affaire Brittney Griner en Russie. La star de la WNBA (Women's National Basketball Association) a été reconnue coupable de transport illégal de drogue après avoir été trouvée en possession d'un liquide de vapoteuse à base de cannabis, d'après ESPN .

9 ans d'emprisonnement

Les autorités russes la détiennent depuis son arrestation il y a six mois. Aujourd'hui, elle a été condamnée à une peine de neuf ans d'emprisonnement.

De nombreuses personnes ont exprimé leur indignation face à l'arrestation et à la condamnation de Brittney. Le plus gros coup de gueule est celui de Boosie Badazz qui s'est immédiatement rendu sur Instagram où il a fustigé le gouvernement, plus précisément Kamala Harris, suite au verdict.

"Comment diable cette fille peut-elle obtenir neuf ans pour une vapoteuse à l'herbe ?" a-t-il commencé. "Et les États-Unis ne font rien à ce sujet. Tu me dis ça ! Si c'était Taylor Swift, il y aurait un traité de paix en ce moment. Ils seraient en train de rédiger un projet de guerre". "Qu'est-ce que ça montre pour les femmes noires aux États-Unis ? Et la vice-présidente en tant que femme noire, vous êtes censée être en première ligne pour faire sortir cette femme noire de prison ! Neuf ans, bon sang. Vous êtes tous baisés dans ce monde !".

50 Cent s'est également dit choqué par l'issue du procès. "C'est sauvage, smh", a-t-il écrit. "Vous ne voulez jamais être pris dans les trucs politiques, Ils vont la condamner à 10 ans pour une vapoteuse".

D'autres figures du rap US se sont ralliées à Brittney Griner au cours des derniers mois. Meek Mill, Angie Martinez, IDK, et bien d'autres se sont également exprimés sur le sujet.

La porte-parole de la présidence, Karine Jean-Pierre, a déclaré ce vendredi 5 août : "Nous avons fait une offre d’importance pour la ramener, ainsi que Paul Whelan, à la maison. Nous exhortons la Russie à accepter cette proposition". Selon plusieurs médias américains, l'offre consisterait en un échange de prisonniers. Plus précisément, échanger un célèbre trafiquant d’armes russe détenu aux Etats-Unis, Viktor Bout, contre Brittney Griner.

Affaire à suivre, mais cette nouvelle affaire ne risque pas d'assouplir les relations russo-américaines.