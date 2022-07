Burna Boy dévoile la tracklist de son nouvel album

Bonne nouvelle, on ne passera pas un nouvel été sans Burna Boy !

RDV le 9 juillet

Cela fait un moment que l'on attend le prochain album de Burna Boy, Love, Damini, avec impatience. Lors de ces dernières semaines, l'artiste nigérian a sorti deux singles pour donner l'eau à la bouche à ses fans : Kilometre et Last, Last. La semaine dernière, les fans ont appris qu'ils devraient attendre un peu plus longtemps pour écouter le projet, car Burna a annoncé qu'il repoussait sa sortie de la date initiale du 2 juillet au 9 juillet.

Burna Boy utilise ce temps supplémentaire pour faire encore plus de bruit autour du projet, en révélant la liste des 19 morceaux sur Twitter ce 3 juillet. Et d'après ce que l'on peut voir, Burna fait appel à un large éventail de grands talents pour Damani. Seront présents sur Love, Damini : Ed Sheeran, J. Balvin, Popcaan, Blxst, Kehlani, J. Hus, Khalid et Ladysmith Black Mambazo sur 2 titres.

Le dernier album de Burna Boy, Twice As Tall, a été un énorme succès, remportant le Grammy du meilleur album de musique mondiale. Espérons que Love, Damini pourra suivre ses traces.