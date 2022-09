Burna Boy : sa carrière en 5 dates

Si Damini Ebunoluwa Ogulu, aka Burna Boy, a déjà un palmarès ultra impressionnant, il ajoutera bientôt à sa target list celui d'avoir réussi à remplir le Wembley Stadium. Dans la musique depuis une dizaine d'années, Burna Boy a influencé le monde entier avec son style afro-fusion très good vibe. Avec le succès qu'il connaît depuis quelques années, on vous fait une rétrospective des moments clés de sa carrière.

Un premier album visionnaire

Le nom de son premier album studio, il n'aurait pas pu mieux le choisir. Le 12 août 2013, il drop L.I.F.E ( Leaving an Impact For Eternity), album vendu à plus de 40 000 exemplaires le jour de sa sortie. Sur les 20 titres qui le composent, on retient notamment "Tonight", "Run My Race", "Abeg Abeg" et "Yawa Dey", les gros succès qui ont fait décoller sa carrière. À l'époque, il est chez Aristokrat Records, label qu'il quitte en 2015 pour créer le sien, Spaceship Entertainment, un choix de carrière qui lui a parmi de s'offrir une liberté artistique et créative sans pareil.

Publicité

Le sample par Drake

Le 18 mars 2017, Drake sort More Life avec en 5 ème track, un son sur lequel on reconnait clairement la mélodie, il s'agit d'un sample du morceau More Life ( aussi ) de l'album Outside de Burna Boy. Premier contact entre les deux artistes, Burna Boy ne savait pas que son morceau avait été samplé par Drake, qui l'a modifié suffisamment pour qu'il ne soit plus très reconnaissable. Pas d'embrouille entre les deux artistes, ils sortent 3 ans plus tard le titre Balling en featuring.

Son premier Grammy Award

À la cérémonie des Grammy Awards le 15 mars 2021, c'est la consécration. Il remporte le Grammy Award du meilleur album de "World Music", qu'il dédie au Nigéria, son pays qui pour lui a une importance capitale. Cette récompense, il l'obtient pour son album Twice as Tall sorti en 2020. Parmi la tracklist, le morceau "23" a été produit par Skread, producteur historique d' Orelsan et des Casseurs Flowters.

Le Madison Square Garden

Une salle légendaire qui fait rêver tous les artistes, le Madison Square Garden, que Burna Boy a conquit et rempli de ses 20 789 invités en 2022. Il est le premier artiste Nigérian à réaliser cette performance le 28 avril 2022, pour lui, ce concert signifie beaucoup et marque vraiment un tournant dans sa carrière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le Wembley Stadium

Stade historique de Grande Bretagne, le Wembley Stadium n'a été sold out que par 12 artistes, parmi eux Queen, Michael Jackson, BTS, les One Direction, que des énormes stars qui ont réussi à réaliser leurs concerts à guichet fermé. Pour Burna Boy, le concert est un véritable défi, sa capacité est de 90 000 personnes, soit 3 fois celle du Madison Square. Si pour le moment aucune date précise n'a été annoncé, on sait que le concert aura lieu en 2023.

Après une carrière de 10 ans, Burna Boy continu de se renouveler et d'offrir à ses fans des shows avec de plus en plus d'importance, alors on espère vraiment que 2023 sera son année et qu'il réussira à remplir le stade légendaire.