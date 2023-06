Buzz Booster 2023 : rendez-vous à Nîmes pour la finale nationale !

Parmi les 1700 rappeurs et rappeuses qui se sont présentés à l'édition 2023 du Buzz Booster, il n'en reste aujourd'hui que 11. Représentants de leurs régions, ils seront en lice le samedi 24 juin prochain pour la finale nationale à Paloma à Nîmes. Pour plus d'informations, par ic i.

Le dispositif Buzz Booster

Buzz Booster est un dispositif national qui détecte et accompagne chaque année des artistes rap de toute la France depuis 14 ans. Dans chaque région, il a pour objectif de valoriser la scène musicale rap, d’accompagner la démarche de professionnalisation d’artistes émergent·e·s, de dynamiser le réseau de diffusion des musiques urbaines et de réunir un réseau national d’acteurs et d’actrices hip hop.

La finale Buzz Booster : découvrez les révélations de 2023 !

Cette année, 11 lauréats et lauréates se sont démarqués lors des finales régionales :

Cléon (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Docmé (Normandie)

(Normandie) Gonzy (Grand Est)

(Grand Est) Good Bana (Île-de-France)

(Île-de-France) Muchos (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Noham (Nouvelle-Aquitaine)

(Nouvelle-Aquitaine) Paulvitesse! (Pays de la Loire)

(Pays de la Loire) PHLP (Bretagne)

(Bretagne) Samir Flynn (Occitanie)

(Occitanie) Snej (Centre-Val de Loire)

(Centre-Val de Loire) Yeuze Low (P.A.C.A.)

Lors de la finale, chaque artiste disposera de 15 minutes pour convaincre sur scène. Un jury de professionnels de la musique aura ensuite pour mission de les départager.

L'artiste bénéficiera d'un accompagnement de Buzz Booster pendant un an : une aide à la production d’une valeur supérieure à 15 000 €, une tournée de 11 dates mais encore 10 jours au sein du studio Red Bull.

La finale diffusée en direct sur Twitch et animée par Nekzioh et Areliann. Alors, rendez-vous le 24 juin pour découvrir les 11 finalistes et le nouveau ou la nouvelle lauréat·e national·e !