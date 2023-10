"C’est hyper choquant" : Mathilde Viot dénonce la violence de la sécurité du PSG

"Jenni, Kadi, on vous croit #SeAcabo" était écrit sur la banderole des Dégommeuses. Les militantes féministes se sont rendues ce dimanche au match de football des équipes féminines du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais au Parc des Princes. Elles souhaitaient apporter leur soutien aux footballeuses Jenni Hermoso et Kadidiatou Diani. Les joueuses ont toutes les deux dénoncé des agressions sexuelles dans le cadre de leur pratique sportive.

L’espagnole Jenni Hermoso a porté plainte contre Luis Rubiales après qu’il l’a embrassé lors de la remise des médailles de la coupe du monde 2023. Kadidiatou Diani a récemment déclaré que son ancien entraineur au PSG, Didier Ollé-Nicolle, l'avait agressé sexuellement.

Kadidiatou Diani évolue dorénavant à l’OL. Pour les Dégommeuses, apporter leur soutien à la footballeuse devant son actuelle et ancienne équipe était symbolique.

Mais alors que la banderole est déployée, les militantes se font violemment interpeller par la sécurité du Parc des Princes. Alice Coffin a partagé un extrait de la scène sur son compte X, anciennement Twitter.

"Quand on apporte du soutien aux femmes, la violence se déchaîne"

Mathilde Viot, également présente ce soir-là, dénonce le comportement de la sécurité dans Quinze. "Lorsqu’il y a des propos homophobes qui sont dans les stades depuis des années, il n’y a aucune réaction des services de sécurité. Lorsqu’il y a des propos sexistes qui sont tenus dans les stades, et dans le sport de façon générale, il n’y a personne qui réagit. Quand on apporte du soutien aux femmes, à ce moment-là, la violence se déchaîne. Les images sont éloquentes."

Pour la militante, le silence des médias sur cette affaire est révélateur d'un dysfonctionnement plus global. "Dans la sélection de l’information qui est faite par des journalistes, le fait que des militantes se fassent frapper dans un stade n’est pas une information. Ce désintérêt prouve qu’on peut encore maltraiter des femmes dans des stades en toute impunité."

Le chef de la sécurité du Parc des Princes aurait reconnu que "les modalités d'intervention relevaient d'un dysfonctionnement."