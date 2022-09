"Ça fait du bien de prendre le temps" : avec ces jeunes qui ont décidé de ne plus prendre l'avion

« 18 vols, 46 heures, 176 tonnes de CO2 », c’est le bilan de l’avion du directeur général de LVMH, Bernard Arnault, pour le seul mois de mai 2022. « 17 ans d’empreinte carbone d’un Français moyen », ironise le compte Twitter @laviondebernard qui épingle ses allers-retours. Et il n’est pas le seul à le faire : cet été, plusieurs comptes de flight tracking ont publié en ligne les trajets ubuesques, en jets privés, des milliardaires français.

Cet “air bashing”, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les médias et suscité l’indignation dans l’opinion publique, renvoie à un concept tout droit venu de Suède : le flygskam, ou la « honte de voler », en suédois. C’est cette gêne ressentie lorsque l’on prend l’avion, la peur du jugement et la crainte de faire exploser son bilan carbone. En 2018, avant l’épidémie de Covid, 4,4 milliards de personnes ont effectué un trajet en avion. Une croissance du trafic qui a doublé depuis les années 70 et qui entraîne, avec elle, une augmentation des émissions de CO2.

Alors que certains partis politiques comme EELV et LFI tentent de faire interdire l'usage de jets privés, à coups de propositions de loi, certain.e.s n’ont pas attendu pour décider d’agir à leur échelle en changeant leur mode de transport. C’est le cas de Marie, Julia, Marion et Violette : elles s’accordent toutes sur le fait qu’aujourd’hui, prendre l’avion, avec la crise climatique et ses conséquences environnementales désastreuses, n’est plus une option.

Par conviction écologique

« Les transports, c'est le premier poste d’émission de carbone en France. C’est vraiment là où l’on peut faire une différence », explique Marie, 27 ans. Pour limiter son empreinte, elle a décidé de ne plus voler depuis trois ans. Cet été, elle est partie en Roumanie, via le train, en passant par Genève, Zurich et Vienne. Un trajet étalé sur trois jours. Plus tôt dans l’année, elle a rejoint Lisbonne en bus, depuis Bordeaux, pour un enterrement de vie de jeune fille. Le trajet a duré 17 heures. « C’est de la satisfaction personnelle : je reste alignée avec les convictions que j’ai envie de porter et avec la personne que j’ai envie d’être », justifie-t-elle.

Même volonté chez Marion, 30 ans, qui a quitté le rythme effréné de Paris pour s’installer dans le Beaujolais. En décembre 2021, entre Noël et le jour de l’An, elle a pris le train de Stockholm à Lyon, en passant par Copenhague, Hambourg et Paris. Deux jours de trajet et plus de 2 000 km au compteur. « Prendre l’avion réduit à néant tous mes efforts du quotidien pendant toute une année », précise cette trentenaire, chargée de communication pour un label de restauration éco-responsable.

Un choix par conviction écologique, certes, mais qui s’inscrit aussi dans une démarche où l’on prend son temps. « C’était l’occasion pour moi de faire un bilan de l’année : je l’ai vraiment vu comme un temps particulier, privilégié avec moi-même », raconte Marion. « Ça fait du bien de prendre le temps, d’assimiler son voyage, et de ne pas toujours être dans le rush », renchérit Marie.

« Dans le voyage, il y a le temps du voyage »

Marguerite Duras, dans une interview accordée à Michel Drucker en 1985, résumait parfaitement cette idée : « Dans le voyage, il y a le temps du voyage. Ce n'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps, vivre du voyage ». Pour Marion, le train apparaît comme un mode de transport cohérent avec son mode de vie : « J’adore ce temps long. J’ai fait un InterRail de 17 jours avec mes copines quand j’avais 21 ans et j’en ai gardé un souvenir impérissable : les trajets, les paysages… et les longues heures à te reposer, regarder par la fenêtre ».

Voyager différemment, prendre le temps, vivre une aventure et se dépasser pendant plusieurs mois, c’est aussi ce qu’ont décidé de faire Violette, 22 ans, et Julia, 31 ans. La première a voyagé six mois en Europe, majoritairement à vélo. Au départ de Marseille, elle a longé la côte méditerranéenne pour atteindre l’Italie. Après avoir sillonné la botte italienne du nord au sud, elle a traversé les Alpes en passant par l’Allemagne et la Suisse. Puis, elle a fait un grand tour des Balkans (Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie et Hongrie) avant de rejoindre la République tchèque, en train, et retourner en Suisse, point final de son road-trip à vélo.

Depuis la ville d’Annecy, d’où elle est originaire, Julia a rejoint un équipage à Port-la-Forêt, en Bretagne. À bord d’un voilier, elle a vogué jusqu’en Guadeloupe, puis en Martinique, en passant par l’Espagne, le Portugal, les îles de Madère, les Canaries et le Cap-Vert. Après un mois passé dans les Antilles, elle a rejoint la Colombie avec un nouvel équipage. « J’ai mis six mois pour rejoindre l’Amérique latine. Et j’ai fait 12 pays », raconte-t-elle, « Mon objectif, c’est de fêter Noël à Ushuaia ».

Des moyens de locomotion sommaires mais, parfois, plus coûteux

Le vélo, qui impose minimalisme et improvisation, est très apprécié par Violette. « Le quotidien devient plus simple : cuisiner ce qui nous permet de pédaler, prendre soin de nos corps, se coucher tôt, se lever tôt et méditer sur son vélo des heures en regardant les paysages, tout en se concentrant sur son souffle », détaille-t-elle. « C'est un mode de voyage très lent. On entend les accents changer, on voit les paysages se modifier tout doucement. Les gens nous aident, paient nos cafés, nous invitent à dîner et dormir », se souvient-elle.

Elles le reconnaissent toutes : ces modes de transport alternatifs ne représentent pas toujours les meilleures options financières. Mais ce n’est pas l’argent qui motive leur choix. « Aller en Martinique en avion, ça coûte 600 ou 800 euros, ça te prend huit heures. Moi, ça m’a coûté beaucoup plus parce que j’ai mis plusieurs mois. Il faut se nourrir, se loger, participer aux frais de bord, payer l’électricité, l’essence…etc. Ça coûte plus cher de voyager comme ça mais le transport est un voyage. Et la comparaison financière (ndlr : avec l’avion) n’a pas de sens », assure Julia.

Et parfois, malgré tous les efforts consentis, certaines destinations restent accessibles uniquement en avion, faute de temps ou d’argent. Marion s’envolera vers la Colombie cet été et reconnaît se sentir coupable : « Il faut être exemplaire quand tu commences à afficher ce genre de comportements. Moi, ça me permet d’être alignée avec mes valeurs. Mais je ne suis pas cohérente de bout-en-bout », avoue-t-elle, « Et je ne sais pas si je le serais toute ma vie. Je n’affirme pas que je ne prendrais plus jamais l’avion mais quand je peux faire autrement, je le fais », ajoute-elle.

En octobre, Marion a décidé de réitérer avec l’Écosse. Un trajet plus court : deux trains en une journée, avec une escale à Londres. De son côté, Violette aimerait partir au Japon, en Islande ou au Népal, mais « hors de question de prendre l’avion », promet-elle. Quant à Marie, elle se rendra à Istanbul pour le mariage d’une amie, en covoiturage cette fois-ci.