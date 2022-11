Depuis quatre ans, Zoé, jeune lilloise de 21 ans, souffre d’éco-anxiété. Elle se souvient avoir mis du temps à nommer ce sentiment de mal-être. Elle se sent souvent exclue et incomprise par son entourage. « J’ai l’impression que ça me paralyse plus que les autres », confie-t-elle. Et elle n’est pas la seule : le nombre de personnes éco-anxieuses semble s’accroître de façon significative. Selon une étude menée dans une dizaine de pays, auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, dont la France, 45% d’entre eux souffrent d’éco-anxiété, soit près d’un jeune sur deux. Cette même étude révèle notamment que, pour 74% des jeunes Français interrogés, l’avenir est effrayant, et pour 77% d’entre eux, on a échoué à prendre soin de la planète.

L’éco-anxiété se traduit par une détresse psychique et mentale liée aux enjeux environnementaux et climatiques. Ce n’est ni une maladie, ni une pathologie, mais cette inquiétude « anticipatoire » peut s’accompagner de symptômes parfois très handicapants. Dans le monde francophone, cette expression a été théorisée à partir de 1997 par la chercheure en santé publique belgo-canadienne Véronique Lapaige. Elle est de plus en plus utilisée dans les médias et fait également l’objet d’un intérêt croissant de la part des mondes académiques et médicaux.

« Je n’arrive pas à me projeter dans la vie »

Zoé, qui travaille à mi-temps dans une association, se sent davantage éco-consciente. Elle ressent quotidiennement des angoisses liées à son avenir. Depuis son plus jeune âge, elle reconnaît avoir une sensibilité écologique : elle n’achète pas de vêtements neufs, pratique le zéro déchet et ne mange pas de viande. Son anxiété se concrétise plutôt par la peur de l’avenir et l’incertitude. « Je n’arrive pas à me projeter professionnellement et dans la vie. Il faut trouver une place et moi, je me dis ‘À quoi bon, tout va changer’. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas ce que j’attends », explique-t-elle. « Je suis frustrée parce que j’ai l’impression de savoir un truc, de l’accepter, et que les autres se bouchent les oreilles », poursuit la jeune femme.

Pour Adèle, 18 ans, l’éco-anxiété est une source d’angoisse supplémentaire, s’ajoutant à ses troubles déjà existants. Depuis toute petite, elle souffre de troubles anxieux généralisés. Elle est en dépression depuis deux ans et a été diagnostiquée hypersensible. « Je suis très attentive aux événements de la vie et je suis assez observatrice. Je fais des crises d’angoisse et des crises de panique par rapport à ma vie personnelle ou à des éléments extérieurs comme la crise climatique, ou simplement la foule », raconte-t-elle. Son état d’anxiété se traduit aussi par des troubles du sommeil et une fatigue extrême. Pendant la crise sanitaire, des tocs sont apparus : « J’avais toujours sur moi une bouteille de gel hydroalcoolique et j’en mettais tout le temps sur les mains. Ça me rassurait. Mon corps ne supportait pas l’idée que je puisse avoir cette maladie. Mon éco-anxiété a vraiment augmenté durant cette période ».

En ce moment, Adèle ressent parfois des contractions musculaires : « J’ai des tics liés aux bruits répétitifs, comme les alarmes ou les cris stridents. Ça se traduit par un état de panique totale, je ne contrôle plus mes muscles. J’ai des rictus dans le cou ou les épaules, je n’arrive plus à m’arrêter », précise la jeune femme. Ces angoisses, elle les attribue au monde qui l’entoure, comme la crise climatique, la guerre en Ukraine ou la montée de l’extrême-droite en Europe. « Pendant les repas de famille, quand on parle de politique ou d’écologie, je dis ‘stop’ parce que ça m’angoisse trop. Je culpabilise, j’ai l’impression que je ne fais pas assez. Tout me paraît très pessimiste. Ça m’envahit et ça reste dans ma tête pendant longtemps », poursuit-elle.

Un « envahissement émotionnel » qui touche de plus en plus de jeunes

Des symptômes et des degrés d’anxiété qui varient en fonction de chacun.e, explique Albin Agnes, psychologue à la maison des Ados de Lille. Chaque année, ce lieu ouvert, destiné aux ados entre 11 ans et 21 ans, accueille près de 1 000 jeunes. Selon lui, 40% des jeunes qu’il reçoit sont préoccupés par l’écologie et modifient leurs comportements au quotidien. Et, il y a entre 5 et 10% de ces jeunes qui sont éco-anxieux, à proprement parler, avec des symptômes importants.

« Il y a deux profils de jeunes éco-anxieux », détaille-t-il, « Il y a ceux qui viennent avec une symptomatologie et qui n’arrivent pas à mettre du sens sur le pourquoi de cette symptomatologie là. Ils ne sont pas forcément envahis émotionnellement. L’autre profil, ce sont des jeunes avec une nature anxieuse de base et l’éco-anxiété vient se superposer à d’autres sources d’anxiété. Il y a déjà une fragilité existante », ajoute-t-il. Les symptômes peuvent aller des troubles anxieux (attaque de panique, crise d’angoisse, toc…) aux troubles du sommeil (insomnie, rêve agité…) en passant par des conduites à risque, comme la consommation de substances psychoactives.

Albin Agnes est psychologue, auprès d’un public jeune, depuis 2014. Il observe ces nouveaux comportements depuis peu et déplore que l’on n’intègre pas davantage cette problématique dans sa pratique. « Il y a eu une émergence avec la crise sanitaire, en 2020, et une implosion ces deux dernières années », estime-t-il. « On a dû apprendre à gérer ce phénomène avec les jeunes. Dans nos études, on n’en parle pas. On est à des années lumières d’avoir des bases là-dessus », dénonce-t-il. Pourtant, pour certains chercheurs, il s’agirait d’une réaction adaptative normale par rapport au monde dans lequel on vit. Cette réaction d’anxiété est même jugée « saine » face à la menace environnementale et « nécessaire » pour passer à l’action.

L’anxiété, un moteur de changement

Zoé comme Adèle tentent de trouver des alternatives pour apaiser leur anxiété. « Aller voir une psy, ça fait partie des solutions. J’ai fait deux séances pour l’instant. Ça se bousculait trop dans ma tête et je sentais que j’avais besoin de tout sortir », confie Zoé. Elle s’intéresse aussi à de nouveaux modes de vie, même si elle avoue ne pas se sentir prête à changer radicalement de quotidien. « L’habitation est un sujet qui me travaille beaucoup. Je le mets en priorité dans mes réflexions, plus que le travail. Comment vivre, où vivre, en communauté, à la campagne…etc ? », raconte la jeune femme. De son côté, Adèle trouve son salut dans l’engagement militant. Elle participe régulièrement à des manifestations, fait du ramassage de déchets, plante des arbres, des fruits et des légumes et aide les plus démunis aux Restos du cœur. Une manière pour elle de se rendre utile et de côtoyer des jeunes qui partagent les mêmes angoisses.

Pour le psychologue Albin Agnes, la réponse à l’éco-anxiété peut se trouver dans la co-construction de solutions, entre le jeune et le praticien. « On va essayer de voir comment il peut s’adapter à son environnement et sensibiliser les gens autour de lui. Les jeunes aiment être dans la psychoéducation de leur entourage. L’idée, c’est qu’il se place en position d’apprenant et qu’il puisse le sensibiliser. C’est valorisant pour lui de pouvoir accompagner sa famille et ses amis dans cette dynamique écologique », préconise t-il.

Les milléniaux et les adultes de la génération Z, ceux nés après 1996, démontrent un niveau d’engagement élevé sur Internet et font davantage d’efforts pour vivre de manière plus écoresponsable. Pour preuve, plusieurs mouvements de jeunes citoyens, comme Youth for Climate (collectif initié par la militante Greta Thunberg), ont émergé depuis 2019 pour lutter contre le changement climatique.