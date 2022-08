Caballero & JeanJass : une année 2022 plutôt zinz

Quelle année pour Caballero & JeanJass qui viennent notamment de vendre 2500 exemplaires de leur 2ème volume de vinyles ZushiBoyz en seulement 14 minutes. Une réussite supplémentaire qui reste dans la continuité de ce qui a été accompli en 2022. L’occasion pour nous de revenir sur quelques faits marquants.

Trois projets en cinq mois

Près de deux ans après leur dernier album commun High & Fines Herbes et un album chacun, OSO / Hat Trick , le duo belge est revenu cette année un peu plus à l’attaque avec encore un projet chacun. Caballero a dévoilé en avril son magnifique Osito , accompagné d’un court métrage de 9 minutes et JeanJass quant à lui un album intitulé Doudoune en été sorti en juin , où sont présents en featuring Youssoupha, Tuerie, Fuku et Jazzy Bazz. Mais ce n’est pas tout puisque sept mois après le premier volume, la précommande de la deuxième édition de ZushiBoyz a été lancée ! Et si vous pensiez vouloir vous en procurer un, c’est trop tard, les 2500 exemplaires ont été vendus en 14 minutes…

La tournée des festivals

Du sud de la France jusqu’à Dour chez eux en Belgique, Caballero & JeanJass ont fait la tournée des festivals accompagnés des amis de l’émission High & Fines Herbes, comme Luv Resval, ICO, Rim’K ou encore Slimka et Dimeh. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont tout retourné !

En parlant d’ High et Fines Herbes , nos deux amis belges ont tourné en mai la saison 4 de la série et on sait déjà le nom de quelques invités : Rim’K, Di-meh, Luv Resval, Rowjay, Gazo, Limsa D’aulnay ou encore Da Uzi. Ça promet une saison dingue !

On aurait aussi pu parler de l’incroyable freestyle Grünt de 15 minutes diffusé fin avril qui cumule déjà plus d’un million de vues, ou même de diverses invitations sur des projets (Seth Gueko, Veerus). En clair, une année 2022 plutôt chargée.

En clair, une année 2022 plutôt chargée pour Caballero & JeanJass mais toujours bien en retrait de la pression commerciale. Les deux rappeurs ne font que ce qu’ils souhaitent réaliser et comptent bien continuer.