Camille Étienne : "Il est urgent d'avoir une peur à la hauteur du danger"

Il y a les pyromanes, les cyniques désabusés qui regardent le monde brûler et ceux qui se relèvent les manches pour tenter d'éteindre le brasier. Camille Étienne fait définitivement partie de ceux-là. Très jeune, elle a compris que le péril climatique était imminent, qu'il avait même déjà commencé. La jeune femme, souvent comparée à la militante suédoise Greta Thunberg, fait partie de cette jeunesse inspirante, qui propose une autre lecture de la société et qui se lève pour la transformer et lutter contre le dérèglement climatique.

Camille Étienne a fait de son compte Instagram @Graine_de_possible l'une de ses zones d'expression mais elle est aussi très active sur le terrain, le vrai. Aujourd'hui, à presque 25 ans, elle publie son premier livre intitulé Pour un soulèvement écologique, dans lequel elle appelle à dépasser notre impuissance collective. On a eu l'opportunité d'en discuter avec elle…

Mouv' : Tu milites depuis un moment mais tu es encore très jeune. Comment grandit-on quand on nous parle de la fin dès le début ?

Camille Étienne : C’est une jolie phrase ! En grandissant plus vite, je dirais… Notre combat s'inscrit dans celui de nos aînés, qui se sont battus avant nous pour nos droits. Je crois que ça nous oblige aussi pour les générations d'après.

Le point de départ de ta prise de conscience personnelle est très concret. Tu t'es aperçue, dans ta Savoie natale, que les glaciers disparaissaient peu à peu… Tu te rappelles de ce que tu as ressenti à ce moment-là ?

C'était un véritable renversement. Chez moi, la montagne est vue comme quelque chose d’immense et menaçant. Nous nous sentons vulnérables face aux glaciers, les gens ont une conscience aigüe des limites et de la mort. Alors se dire que nous sommes capables d’avoir un tel impact sur la nature était plutôt troublant…

Dans ton livre, tu prônes un soulèvement écologique afin de "dépasser notre impuissance collective" et tu expliques que cette impuissance est en partie choisie. Pourquoi ? Et par qui ?

L’impuissance n’est pas une volonté divine ou un fait naturel. Ce n’est pas quelque chose qui nous tombe dessus, au contraire. Dans le livre, j’explique par exemple comment les industries fossiles se sont assurées qu’on soit bien dépendants du pétrole, et qu'on le reste.

Pourquoi ces entreprises et leurs dirigeants ne font-elles rien pour arranger la situation ? Ne vont-elles pas aussi pâtir du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité ou de la multiplication des catastrophes naturelles ? Comme nous tous ?

Elles n'en pâtiront pas comme nous tous. Ceux qui sont les plus responsables du réchauffement climatique sont ceux qui en subissent le moins les conséquences. Ce ne sont pas eux qui habitent près des échangeurs d’autoroute et qui se prennent la fumée dans la tronche, ni eux qui sont obligés de manger des plats préparés par l’agro-industrie, parce qu'ils sont moins coûteux, et qui attrapent un cancer ensuite. Ces puissants pourront fuir, ils pourront aller ailleurs. Nous ne sommes absolument pas égaux face au réchauffement climatique, bien au contraire.

Et sur le long-terme ? Leurs enfants aussi souffriront des épisodes climatiques extrêmes, comme les canicules ou les inondations.

Oui et non. La technologie rendra toujours inégal l’impact du réchauffement climatique sur nos corps. Il y aura des climatiseurs, même si ils polluent plus qu'ils ne permettent de refroidir. Aujourd’hui on manque d’eau par exemple, mais ça ne veut pas dire que tout le monde boit un peu moins. Les riches continuent d’arroser les golfs, alors qu’on n'interdit aux gens d’arroser leur jardin.

Tu dis aussi que tu ne veux plus parler "d'inaction climatique" mais de "destruction du vivant". D'après toi, c'est un choix assumé.

Il s'agit clairement d'une destruction délibérée. Avec toutes les connaissances que l'on a, toutes les alertes scientifiques mais aussi toutes les solutions issues par exemple de la Convention Citoyenne sur le Climat, on ne peut plus simplement parler "d'inaction". Il y a une véritable volonté de conserver l'ordre établi.

D'après les prévisions, la moitié de l'Humanité manquera d'eau en 2050... C'est une info particulièrement violente. Penses-tu que la population est bien au courant ?

Je ne suis pas sûre que les les gens réalisent qu'une personne sur deux sera bientôt en situation de stress hydrique, non... C'est énorme. En revanche, je crois qu'il faut faire le deuil de l'idée qu'il faut simplement convaincre et qu'à partir du moment où 50 % de la population sera au courant de la galère dans laquelle nous sommes, tout fonctionnera. Je crois plutôt que nous avons besoin d'une minorité active, qui convaincra ensuite une majorité d'agir.

L'idée n'est pas d'établir une dictature de la minorité, mais plutôt qu’il n’y a pas besoin que la moitié de la population devienne activiste. Il n’a pas fallu que 50 % des femmes soient militantes pour qu’elles obtiennent le droit de vote. La fin de la peine de mort ou celle de l’apartheid, c’est pareil. Il faut qu’une minorité se lève afin de bouleverser l'ordre établi. Mais nous ne sommes pas encore assez nombreux en France, il y a encore du chemin.

Pourquoi s'est-on habitué à ce désastre ? Et comment briser cette résignation pour réveiller l'action ?

Il y a urgence à comprendre pourquoi nous nous sentons résignés. Pourquoi a-t-on le sentiment que la chose publique nous échappe ? C’est important de réaliser que nous ne sommes pas condamnés à être impuissants. Notre impuissance est d’abord une obéissance.

D’ailleurs, le pouvoir en place désobéit aussi très souvent. Par exemple, le ministre de l'Agriculture a dit aux préfets de ne pas sanctionner les agriculteurs qui ne respectent pas les limites d'épandage de pesticides. Il leur a demandé de mettre des amendes seulement s'il y a des témoins... La désobéissance n'est pas toujours dans le camp qu'on croît.

L'actualité environnementale est souvent effrayante mais d'après toi, la peur n'est pas à fuir. Elle serait même plutôt bénéfique ?

Il est urgent d'avoir une peur à la hauteur du danger. Si une voiture me fonce dessus et que je n’ai pas peur, je me fais renverser. Si j’ai peur, je peux fuir et me sauver. Il y a des fuites qui sauvent. La peur est une réaction vitale qui nous permet de nous sortir de notre apathie.

Mais je ne cherche pas à faire peur, en réalité. J'essaie simplement de dire la vérité, c’est tout, et elle est édifiante. Il y a des gens de pouvoir qui prennent des décisions froides, sans se soucier de leurs conséquences et sans éprouver la moindre peur. Je trouve ces gens bien plus flippants que ceux qui ont une peur et une anxiété saines. Ce sont simplement les symptômes d’un monde malade.

Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont l'impression de faire attention parce qu'ils trient leurs déchets et qu'ils ne gaspillent pas de nourriture, mais qui ne se privent pas de partir en vacances en avion, d'acheter la dernière paire de baskets ou de régulièrement taper dans un Big Mac. Qu'as-tu envie de leur dire ? Doivent-ils se sentir coupables ?

Coupables non, mais responsables. Nous sommes toujours responsables de nos actes. Maintenant, il faut aussi regarder les désirs que créent nos sociétés. Tout est fait aujourd'hui pour rendre stylé le fait de consommer énormément.

Les règles du jeu ne sont pas faites pour qu’on soit écolo. Ce n’est pas encouragé, c’est même plutôt empêché. Les produits de l'agriculture bio, par exemple, sont beaucoup plus chers. Il faut se demander pourquoi nous finançons autant l’agriculture intensive. Bien sûr qu’il faut faire de son mieux, à l'échelle individuelle, mais il faut aussi s'engager pour essayer de changer les règles du jeu.

Les grandes vacances arrivent et avec elles les voyages en avion. Il est parfois difficile de défendre l'idée qu'il faudrait arrêter de le prendre, parce qu'il nous offre des moments qui peuvent être enrichissants…

Il faut tout de même rappeler qu'il n'y a que 10 % de la population mondiale qui a la possibilité de prendre l'avion. C'est un luxe de riche. Il faut aussi savoir qu'en France, un avion sur dix qui décolle est un jet privé. Il faut se poser la question : « Qui prend l’avion et pourquoi ? » Si c’est une personne qui prend l’avion une fois, pour aller faire le voyage de sa vie au Canada… Bien sûr, c’est mieux si elle ne le fait pas, mais à choisir entre elle et Bernard Arnault, qui va prendre son jet privé sur un trajet d’une demi-heure pour aller regarder un match de tennis, je sais qui j’ai envie de responsabiliser.

Moi aussi j'ai pris l'avion, et j’ai arrêté quand je me suis rendu compte de ce que ça engendrait. Un aller-retour Paris-Bali, par exemple, représente 5 tonnes d'émissions de CO2. Pour respecter la limite de réchauffement de + 1,5 degré à la fin du siècle, il faudrait avoir une empreinte carbone d’environ 1,7 tonne par Français… Donc l’avion, ce n’est vraiment pas un petit sujet.

À ceux qui veulent voyager et aller à la rencontre de l’autre, je dis : venez sur le terrain, déplacez-vous dans le pays et fréquentez les associations. Il y une grande diversité culturelle en France et elle est accessible facilement à partir du moment où on accepte de sortir de nos cercles d’amis proches.

Partir à l’aventure peut aussi se faire en France ou en Europe et ça peut être tout aussi drôle. Personnellement, ces dernières années je suis allée en Islande en voilier, j’ai descendu la Seine en bateau gonflable, j'ai fait des sorties à vélo et des randonnées à n’en plus finir en Bretagne... J’ai vécu autant d’aventures qu’en allant à l’étranger quand j’étais plus jeune.

Et sur le prix, il faut aussi se demander pourquoi l’avion est moins cher. C’est un choix politique puisque le kérosène est le seul carburant qui n’est pas taxé. Ce serait peut-être pas mal de s’attaquer au sujet, pour ensuite rendre moins cher les billets de train.

Comment te sens-tu aujourd'hui sur le plan personnel ? On dit souvent que l'action est un levier pour combattre l'éco-anxiété.

C'est vrai. Il ne faut pas s’habituer à notre accablement parce que l’activisme fonctionne. C’est beaucoup de travail et d’échecs sur la route, mais ça fonctionne parfois. L’espoir relève de l’incertitude et c’est pour ça qu’il nous est permis d’espérer.

Quel doit être le rôle du pouvoir politique dans cette transition ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas aujourd'hui et qu'il devrait faire ?

Tenir ses paroles déjà, et respecter son peuple. C’est aussi simple que ça. L’urgence est là, les solutions aussi. Il s’agit d’organiser un débat démocratique pour en discuter et commencer à agir. Pour le moment, il ne fait que maintenir un ordre établi, et il y travaille activement d'ailleurs. Donc il y a tout à changer, tout à faire.

Les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles aujourd'hui. N'est-ce pas finalement "un mal nécessaire" qui va nous forcer à agir ?

Non, je ne veux pas défendre cette idée-là. Ce serait trop triste et ce serait indécent pour les gens qui meurent. Il y a des familles avec des enfants qui voient leur maison disparaître dans les incendies ou les inondations. Ils perdent toute leur vie. Nous ne pouvons pas nous dire : « Bon, une fois que suffisamment de personnes seront mortes, peut-être que nous daignerons bouger les fesses de notre canapé ». Non, nous ne pouvons pas dire ça.

Tu es personnellement très investie dans la lutte contre le projet EACOP de Total en Ouganda, qui consisterait à bâtir un gigantesque pipeline chauffé et traversant des zones protégées… Où en êtes vous ?

Il y a des bonnes nouvelles. Un groupe financier japonais a quitté le projet récemment, donc ça avance ! Beaucoup de personnes se mobilisent, mais c’est encore loin d’être gagné.

Pour terminer, quel espoir as-tu de voir ce combat pour la climat et la biodiversité être mené jusqu'au bout et avec succès ?

Je ne crois pas trop à cette question, je ne la trouve pas très importante. Les gens nous la posent parce qu'ils veulent savoir si nous, qui avons tête dans le guidon, pensons que ça va aller. Mais si nous disons "oui", que va-t-il se passer ? Vous vous engagerez moins ? Vous allez vous tenir en retrait, parce que "c’est bon, on gère" ? Non, nous ne gérons rien. Tout dépend des gens, à quel point on se mobilise et si on est nombreux à y aller.

Propos recueillis par Valentin Després.