Canicule automnale : est-ce le bon moment pour sortir du son ensoleillé ?

La bande-son de la fin du monde

Canicule en octobre, sécheresses interminables, inondations : comme prévu par les scientifiques depuis quelques décennies, le climat s’emballe. Les conséquences sont évidemment catastrophiques, parler de préambule à la fin du monde n’est même pas spécialement exagéré, mais on peut tout de même trouver quelques arguments pour éviter de perdre définitivement espoir. Certains avanceront par exemple que rien n’est plus agréable de rouler en 4X4 sous 30 degrés en plein mois d’octobre, fenêtres ouvertes en écoutant de la G-funk avec de bonnes grosses sirènes en fond. Foutu pour foutu, autant que la fin des temps se fasse avec du bon son.

Un garçon comme Carson l’a bien compris. Invité de l’émission Moins de 10k en fin de semaine dernière pour présenter son dernier EP, le rappeur orlysien a fait le choix génial et complètement hors-tendance de présenter un projet très majoritairement orienté G-funk. Disponible depuis la fin du mois d’août, il s’agit typiquement du genre de son capable de prolonger l’été, ce qui a encore plus de sens à une époque où les températures restent caniculaires bien longtemps après le 23 septembre, date officielle de la fin de la saison selon les calendriers officiels. Dans le même ordre d’idées, Aelpeacha, le plus westeux des rappeurs français, publiera un nouveau projet le 13 octobre.

La corrélation entre les conditions météorologiques et la typologie du son que l’on aime écouter existe chez de nombreux auditeurs. On aura plutôt tendance à se tourner vers des titres légers ou dansants l’été (d’où les fameuses tentatives de singles de l’été), tandis qu’on plongera plutôt dans des albums sombres ou mélancoliques en automne ou en hiver. Ce n’est évidemment pas une vérité générale, et rien n’empêche d’écouter Casey ou La Rumeur sur la plage, ou de lancer le dernier Naza en plein hiver au coin du feu, mais l’ambiance de saison peut parfois avoir beaucoup d’influence sur l’appréciation que l’on a de la musique.

Quelles évolutions pour les sonorités rap ?

Les températures caniculaires du mois d’octobre 2023 (35,5 degrés dans les Alpes Maritimes, 33 à Toulouse, 34 dans l’Aveyron, etc) devraient-elles inciter les artistes à miser sur des sonorités ensoleillées, prolongeant ainsi artificiellement l’été de leurs auditeurs ? L’évolution du climat va-t-elle provoquer des bouleversements dans les tendances musicales ? C’est possible, même si les éléments à prendre en compte sont bien plus nombreux qu’une simple équation “plus de chaleur = plus de musique ensoleillée”. Au contraire, les catastrophes provoquées par le réchauffement global pourraient avoir l’effet contraire, en créant un sentiment généralisé de désespoir.

On se retrouverait donc des étés de six mois bien avec pour bande-son une musique bien dépressive décrivant un monde sans lendemain. Autre possibilité : sans aucun espoir de salut pour l’humanité, on pourrait voir la scène musicale se lâcher complètement. S’il n’y a pas de futur, autant s’amuser autant que possible aujourd’hui, et arrêter de se poser trop de questions.

A l’heure actuelle, difficile de prédire comment le monde de la musique réagira aux prochaines étapes du changement climatique : les artistes seront-ils complètement décomplexés, plus dépressifs, ou plus concernés par les problèmes politiques ? Trois décennies après Assassin (“L’écologie : sauvons la planète”), les questions environnementales restent tout de même très marginales dans les textes des rappeurs actuels.

Un rap plus politisé en réponse à la crise ?

La grande question de l’engagement politique supposé du rap va donc continuer de se poser au cours des prochaines années, même si le terrain de jeu aura changé. On a pu reprocher aux artistes de ne pas se positionner suffisamment au sujet des inégalités sociales, des populations discriminées, ou des violences policières. On pourrait bientôt pointer le doigt sur leur absence de réaction à la catastrophe climatique, en estimant (à juste titre ou non, le débat continuera) que dans leur position d’artistes médiatisés et influents, certaines têtes d’affiche devraient avoir un comportement plus responsable, et se servir de leur notoriété pour transmettre un message fort.

Tout dépendra beaucoup des réponses attendues par les auditeurs. A l’heure où beaucoup acceptent le changement climatique comme une fatalité, et même si on ne se rend pas encore réellement compte de l’ampleur des conséquences de la crise, le public a-t-il simplement envie d’entendre des rappeurs remuer le couteau dans la plaie ? Au contraire, ne faut-il pas considérer que face à une telle catastrophe, la musique doit avoir un rôle différent, permettant à une population angoissée, stressée par l’avenir, et potentiellement déjà touchée, de s’évader, de changer momentanément d’humeur ?

On n’échappera pas à la crise climatique et environnementale, on en subira durement les conséquences, et on est incapable de prédire l’étendue du problème. Reste à savoir quelle bande-son choisir pour affronter cette époque pré-apocalyptique. Il y a bien plus grave à penser, bien entendu, mais la fin du monde ne sera pas la même selon qu’on la vive avec un piano-violon mélancolique ou avec de grosses sirènes de G-Funk. Autant anticiper, et préparer sa playlist en avance.