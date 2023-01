Cardi B : son coup de gueule contre le prix de la salade

Trop c'est trop. Cardi B s'est révolté sur les réseaux sociaux pour une cause qui lui tient à cœur. Elle ne supporte pas de voir l'impact de l'inflation, notamment sur un met en particulier : la salade.

La hausse des prix

Cardi B n'hésite jamais à utiliser ses plateformes à plusieurs millions d'abonnés pour mettre en avant des problématiques sociétales. La rappeuse, qui a grandi dans le Bronx, a fait face à la réalité de la vie avant de devenir la millionnaire qu'elle aujourd'hui. C'est via son compte Instagram qu'elle a décidé de s'exprimer à ce sujet :

Un message qui a laissé certains internautes perplexes quant à la légitimité de Cardi B de s'exprimer sur des sujets comme l'inflation. Pourtant, il est vrai qu'elle fait ses courses comme tout le monde et constate également la hausse des prix sur des articles alimentaires basiques.

« Cela me montre juste que même si vous avez du succès et de l’argent, vous pouvez finir fauché parce que vous n’avez pas fait votre budget. […] Alors quand je commence à voir que les courses triplent, je me dis « Aye, qu’est-ce qui se passe, bor*** ? » […] La laitue coûtait 2 dollars il y a plusieurs mois et maintenant elle en coûte 7, alors évidemment que je vais réagir. Parce que si je pense que cette situation est folle, je ne peux qu’imaginer ce que les gens de la classe moyenne ou les gens du quartier pensent, donc oui je vais dire quelque chose. »

Sur Twitter, les fans de la rappeuse n'ont pas hésité à la soutenir et à mettre en avant ses paroles concernant les courses alimentaires :

Quand Cardi B parle, les internautes la prennent au sérieux. Espérons que ça puisse inspirer le gouvernement américain à rapidement faire baisser le prix de la laitue.