Carrefour met en place un congé pour les salariées atteintes d'endométriose

Carrefour offrira désormais à ses employés douze jours d’absence autorisée par an : soit 1 jour par mois. Ils vont même proposer trois jours d'absence en cas de fausse couche et un jour après une PMA : une procréation médicalement assistée.

Les femmes devront prouver qu'elles souffrent d'endométriose grâce à une reconnaissance de handicap ou d'invalidité : un document délivré par la CPAM (la caisse d'assurance maladie ).

D'autres structures plus petites comme des associations, des PME (petites ou moyenne entreprise) ou même la ville de St Ouen expérimentent déjà le congé menstruel pour les femmes qui ont des règles douloureuses et non seulement les femmes atteintes d’endométriose.

La députée Sandrine Rousseau veut inscrire le congé menstruel dans la loi pour le généraliser partout. Le texte devrait être examiné par les députés dans les prochains mois. Les assos comme Osez le Féminisme craignent qu'un congé menstruel devienne un motif de discrimination à l'embauche.

En dehors de l'Europe, la Zambie est le seul pays africain, depuis 2015, à autoriser des jours de congés en cas de règles douloureuses sans préavis ni certificat médical. Au Japon, le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi depuis 1947, en général, il n'est pas payé, tout comme en Indonésie et en Corée du Sud. À Taiwan le congé menstruel est considéré comme un arrêt maladie normal.