CDM 2022 : qui est le BG sud-coréen qui reçoit des milliers de demandes en mariage ?

De 20 000 abonnés à plus de deux millions sur Instagram. S'il y en a un qui ressortira victorieux de cette Coupe du Monde c'est bien évidemment Cho Gue-Sung. L'attaquant qui joue en première ligue coréenne a vu sa côte de popularité s'envoler, en quelques matchs seulement. Il aurait même du éteindre son téléphone car il recevait beaucoup trop de messages et... de demandes en mariage ! Rien que ça.

Du talent, mais pas que !

Lors de la rencontre face au Ghana, il a planté deux buts rageurs qui l'ont propulsé au rang de célébrité nationale. Lors de la rencontre face au Portugal, il aurait même ordonné à Cristiano Ronaldo de se dépêcher de sortir du terrain. Un échange que le Portugais a très mal pris, expliquant qu'il n'avait pas "l'autorité" pour lui parler sur ce ton.

Il n'en fallait pas plus aux Coréens pour tomber sous le charme de Cho Gue-Sung. Entre son sang-froid, son talent et sa gueule d'ange, il est devenu une vraie star. À une époque où l'apparence prime sur presque tout, le sex-appeal du joueur de 24 ans n'est pas passé inaperçu. Et en quelques jours à peine, des dizaines de montages mettant en avant son doux minois pullulaient sur les réseaux sociaux, à l'image de ceux des groupes de K-Pop. Décidément ces coréens...

Une "victoire" imprévue

Pourtant tout ne le destinait pas à une telle célébrité. Au début de sa carrière, l'attaquant a même été refusé de nombreux clubs à cause d'un physique trop frêle. Un "anchois" comme ils sont souvent appelés en Corée. Alors il avait déjà des issues de secours. Il déclarait par exemple : "J’aurais certainement bossé dans quelque chose de stimulant, comme par exemple dans l'industrie de la mode, car cela m’intéresse"

On comprend mieux pourquoi son apparence, ultra soignée, lui amène une vague de demande en mariage. Mais pour l'instant, il est évidemment concentré sur le foot avant tout. Ce lundi soir, son équipe affronte le Brésil. Et il ne pourra pas compter sur son charme pour marquer face à Marquinhos et Thiago Silva.