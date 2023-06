Ce qu’on retient du 28ème album de Jul

Rappeur le plus productif de France, plus gros vendeur de l’histoire du rap hexagonal, Jul a publié ce vendredi 9 juin son 28ème album solo. Un nombre impressionnant, d’autant qu’il a été atteint en moins de dix ans, et que d’autres projets très chronophages ont occupé le marseillais ces dernières années : 13 Organisé, le Classico Organisé, l’organisation de son concert au Stade Vélodrome, les nombreuses distributions non-médiatisées de produit D&P, le partenariat avec l’Olympique de Marseille, etc. Pour couronner le tout, Jul a tendance à produire des projets longs, voire très longs, avec des tracklists d’une vingtaine de titres en moyenne, et des double-albums.

Le revers de la médaille, c’est un sentiment de redondance exprimé par une partie des auditeurs à chaque nouvelle sortie : la principale critique concerne toujours l’absence de véritable nouveauté, chaque album ressemblant au précédent dans le choix des sonorités, les thèmes abordés, ou l’écriture. C’est à la fois vrai et faux : effectivement, aucun de ses albums ne constitue une véritable révolution à l’échelle de sa discographie, ni même une rupture dans la direction artistique. En revanche, sa musique est beaucoup plus variée qu’on voudrait bien le croire, Jul évoluant à chaque fois sur un grand nombre de registres.

Ce 28 ème album, C’est quand qu’il s’éteint ?, marque-t-il enfin un renouveau ? Que faut-il retenir de ces 21 titres ? Quels singles vont ambiancer les pistes de danse cet été ? Quels morceaux conseiller aux puristes ? Quelles sont les principales thématiques traitées tout au long de l’album ?

La thématique dominante : son rapport compliqué à la célébrité

Ce n’est pas une nouveauté, mais c’est de plus en plus présent dans les textes de Jul : le rappeur vit mal sa célébrité, son plus grand regret est de ne pas avoir fait une Daft Punk en camouflant son visage pour faire de la musique, ce qu’il réaffirme dans ce nouvel album (“y'a rien que je regrette à part ne pas m’être masqué la tête”). Le sujet est devenu tellement central qu’il constitue à la fois le point d’entrée et le fil rouge de C’est quand qu’il s'éteint ?. La toute première phrase de la piste 1 fait référence à son désir d’anonymat (“j'peux même plus faire les boutiques”), sa vie quotidienne étant celle d’une personnalité dont chaque sortie publique devient un événement (“jamais j'montrerai ma vie, j'fais gaffe, maintenant, ça va vite / quand je me déplace, il m'faut la sécu' comme si j'étais l'maire”).

La problématique revient régulièrement tout au long de l’album : Jul est bien conscient que chacun de ses gestes est épié (“j'me montre pas trop, j'fais attention à c'que j'véhicule, et tous les deux mois, j'suis obligé d'changer l'immatricule”) et que sa réussite spectaculaire a des airs de prison dorée (“le succès m'a emprisonné, un faux pas, j'finis sur l'journal”). Il fait tout pour qu’on ne le reconnaisse pas (“j'vеux plus qu’on m'reconnaisse, j'me suis tout rasé”), quitte à opter pour des solutions radicales (“j'me préserve ou j’suis fou, mais j’sors d'chez moi cagoulé”).

Sonorités et influences : du Jul traditionnel, et des surprises

C’est quand qu’il s’éteint ? est un album avec beaucoup de rap pur et dur (on en parle dans le paragraphe suivant), et quelques grands marqueurs de la musique de Jul : les singles radiophoniques (La faille), les prods frénétiques (Entraînement, Sentimental), les morceaux drumless avec une guitare pour principal accompagnement (Coeur démoli), les rythmiques dansantes (A la vue, Mon sucre d’amour). Jusqu’ici, rien de vraiment révolutionnaire pour qui s’est déjà plongé dans ses précédents albums, mais on a tout de même droit à quelques variations franchement inattendues. On pense par exemple au titre Chagriné, sur lequel Jul s’aventure sur une prod ouvertement orientée reggae, ce qui n’est pas totalement inédit chez lui, mais qui peut surprendre. Sur un registre totalement différent, on retient également Je m’en fous de tout, un morceau qui se tourne vers la funk, composé en collaboration avec l’une des figures modernes du genre, Dabeull.

Quand on se penche sur le contenu de l’album, on se rend vite compte que cette multiplicité de registres est dûe aux influences extrêmement éclectiques du rappeur marseillais : les namedroppings dans ses textes vont beaucoup chercher du côté du Maghreb (Idir), mais se tournent aussi vers le Royaume-Uni (DJ Söze) ou New York (Pop Smoke). Les références se confondent, on passe du raï (Cheb Hasni) au rap français (Mekra), pour aboutir à un album aux influences multiples, reflet de la sensibilité d’auditeur de Jul.

La place du rap dans cet album : des fondamentaux prédominant

A quelques exceptions près (notamment Cœur Blanc), les albums de Jul publiés ces dernières années ont tendance à faire beaucoup de place au rap pur et dur, avec de longs couplets uniques sans refrain, des textes denses, et des prods qui n’auraient pas fait tâche sur les albums de la Fonky Family. On en retient quelques pépites (Keyser Söze, Carré d’As, Dans la cour, etc) que l’on conseille aux auditeurs qui ne connaissent de la musique de Jul que ses titres les plus festifs, et qui doutent de son réel niveau en tant que rappeur. C’est quand qu’il s’éteint ? ne fait pas exception à la règle, et certains titres viennent directement se placer dans cette catégorie. On vous renvoie donc à l’écoute de Ragnar, Montana ou Alcantara, des titres qui feront franchement plaisir aux auditeurs de rap dit à l’ancienne.

On sait que Jul est un vrai bousillé de rap (il faut l’être pour publier 30 albums en 10 ans), il continue de clamer son amour de la discipline, et sa pratique presque obsessionnelle de la musique : “j’aime quand ça rappe”, “j’peux rapper des années et des années sans voir le jour”, “j’rappe même quand il gèle”, etc. Jul a eu le bonheur de percer et de pouvoir vivre de sa passion, ce qui lui donne assurément la force de continuer, mais le rap apparaît comme un tel besoin chez lui qu’on imagine sans peine qu’il aurait été aussi productif s’il était resté un rappeur des bas-fonds.

Les autres facettes de la personnalité de Jul : autodérision, simplicité, engagement

Quand on pense “punchlines marrantes”, Jul n’est pas le premier nom qui vient en tête, et pourtant, C’est quand qu’il s’éteint ? regorge d’humour, qu’il évoque sa fan-base (“elle m’a fait le signe Jul avec des gros tétés”), l’actualité people (“c’est un niqué Piqué, il a fait cocu Shakira), ou des situations de vie “insulte-lui sa mère s’il veut pas mettre mon son le DJ”). Surtout, Jul désamorce régulièrement les critiques envers sa musique (“j'avais besoin d'sensations j'me suis autotuné”), faisant preuve de beaucoup d’autodérision et de recul sur son propre travail (“au fait, impossible, que j'retienne tous les sons d'ma disco”).

Jul fait toujours beaucoup d’introspection et raconte principalement le quotidien des rues de Marseille, mais il distille aussi beaucoup de bons conseils à travers ses textes : par exemple, “aide ton pote quand il va super mal”, c’est quand même la base, ou “laisse pas d'empreintes sur l'pochon, parce que les civ', que ils enquêtent”. Ce serait con de tomber pour une telle erreur d’attention. Certains ont aussi noté l’engagement de Jul dans ses textes, notamment sur le sujet des retraites, avec un “soixante-quatre la retraite, il respecte pas le peuple le gouvernement” qui n’est pas passé inaperçu puisque tous les médias rap en ont fait des gros titres.

Dernière thématique dominante chez Jul : les relations sentimentales. Celles-ci ont toujours occupé une place importante dans sa discographie, et certains de ses plus gros tubes sont centrés sur le sujet (Tchikita, Mon Bijou, Ma Jolie). C’est toujours le cas sur C’est quand qu’il s’éteint ? : le marseillais réaffirme à sa manière sa fidélité (“j'la regarde pas même si elle a des gros seins”), fait de vraies déclarations (“t'es mon sucre d'amour, j'peux pas vivre sans toi”) et exprime sa perplexité face à la complexité des rapports de couple (“bébé tu sais qu’je t’aime, mais bon pour trouver ton cœur c’est un labyrinthe”).

Autoproduction et indépendance au coeur du processus créatif

Jul est particulièrement fier de son choix de rester en indé, il le rappelle régulièrement dans ses textes, et a même appelé un album “Indépendance”. Cette méthode de travail quasiment autonome est l’une des marques de fabrique du marseillais, qui rappelle qu’il n’a “pas de DJ, pas de manager”, et qu’il n’a “pas besoin de DA”. On a tendance à le voir de manière un peu caricaturale comme un rappeur qui vit enfermé seul en studio, qui appuie sur rec et court en cabine, mais la vérité n’est pas si loin : “là j'ai mis l'instru en boucle, s'il faut, j'le fait tout seul l'enregistrement”.

Tout au long de Quand c’est qu’il va s’éteindre ?, Jul insiste sur sa préférence pour le travail en solo, et sur le fait qu’il n’ait besoin de personne pour créer : “mets-moi un ordi, un mic, j'fais un album dans le Jura”. La recette pour devenir meilleur vendeur de l’histoire du rap français est donc très simple, même si, évidemment, elle suppose de devoir cumuler les casquettes : “compositeur, auditeur, artiste et producteur / Productif comme personne, si tu veux rajoutes éditeur”.

Avec ce 28ème album, Jul confirme donc une fois de plus son statut de rappeur indépendant et sa position à part au sein du game français. S’il ne révolutionne pas sa discographie, il s’aventure tout de même sur certaines sonorités peu entendues chez lui auparavant. Surtout, livre de vraies performances de rap, avec des couplets denses et des titres qui mettent en avant son écriture. La conclusion est un peu trop facile, mais elle est sans appel, Jul n’est absolument pas prêt de s’éteindre.