Ce qu'on sait de la nouvelle plateforme de streaming qui arrive en France

Disney a lancé sa plateforme, Disney +, il y a deux ans. Cette année, c'est Universal qui rejoint le cercle (plus vraiment) fermé des plateformes de streaming avec : Universal +. Si l'originalité du nom ne marquera pas durablement les esprits, le projet a quand même quelques atouts à défendre.

Son existence est née de l'alliance entre Universal et NBC. Résultat ? Un catalogue qui comprend essentiellement des séries et émissions tirés de chaînes TV, comme L’incroyable Famille Kardashian, Où Est Charlie ? ou encore Stargate. Côté film pour l'instant, c'est silence radio. Forcément, quand on donne des accords de diffusion à tout le monde, il ne reste plus trop d'exclus quand on lance sa propre plateforme... Certains imaginent, quand même, un gros catalogue.

Une offre à petit prix

Universal + a déjà fait son apparition dans plusieurs pays en Amérique et en Afrique. Aux Etats-Unis, l'offre démarre à 4.99 dollars par mois. Elle fait donc partie des abonnements à petit prix. Si on en croit la logique, ce devrait aussi être le cas en France.

Mais seul un prix plus intéressant ne suffira pas au succès de la plateforme. Dans un marché ultra-dominé par Netflix, même Prime Video et Disney + accusent du retard. Il faut donc encore espérer un catalogue fourni et intéressant pour qu'Universal + puisse durer dans le temps...