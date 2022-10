Ce que Népal a légué au rap français

En ayant abreuvé la scène francophone de morceaux aussi variés que qualitatifs, Népal s’est rapidement hissé, en plus de 10 ans de carrière, comme l’un des joyaux les plus précieux du rap français. Avec ses images percutantes, ses mélodies chargées d’émotion et son écriture observatrice du monde qui l’entoure, il a proposé au travers de 5 projets une musique auto-produite qui a su fédérer un large public. Aujourd’hui et depuis fin 2019, Népal n’est plus, mais sa large discographie continue de vivre et d’influencer massivement les nouvelles générations d’artistes bercés par ses propositions uniques. A l’occasion de la certification de platine de son premier album « Adios Bahamas », focus sur la musique d’un artiste complet qui continue de vivre au travers de son héritage laissé aux nouvelles générations.

Une œuvre influente

Retour en 2014. Alors qu’une poignée d’artistes de la scène rap française est portée par la 75ème Session, le collectif parisien derrière de nombreux morceaux de Georgio, Vald, Lomepal, Doum’s ou encore Nekfeu, l’un des membres fondateurs et pilier du collectif décide de présenter ses nouveaux morceaux au travers d’un premier projet solo. Avec 16 par 16, Népal dévoile sur 6 titres une maîtrise impressionnante de son art, et dans un exercice d’écriture aussi technique qu’appliqué, condense son talent dans un projet qui reçoit un beau succès d’estime. Quelques mois plus tard, le rappeur remet le couvert et présente Skyclub, son deuxième clip, qui le place définitivement comme un solide espoir du rap français.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Puis les morceaux s’enchaînent : entre singles dilués au compte goutte et projets d’une large ampleur, comme son célèbre double projet 444 nuits, Népal devient une figure majeure de la scène rap alternative, en marge des propositions des têtes d’affiche de la seconde moitié des années 2010. Résolument décidé à faire de sa musique un moyen d’expression sincère et salvateur, le rappeur a réussi le pari fou de construire une musique hautement personnelle et humaine qui réunit une foule d’auditeurs de plus en plus importante. Avec la justesse certaine de son écriture, sa posture d’observateur de son environnement et son regard décalé sur l’industrie, Népal a su construire une musique unique et durable dans la scène francophone, et de par son identité forte, a fédéré et fortement influencé bon nombre de ses auditeurs sans jamais leur faire défaut.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourtant, le 20 novembre 2019, les proches du rappeur ont annoncé dans un communiqué la douloureuse disparition de Népal. En ayant prévu à l’avance ses prochaines sorties, sa famille et amis ont pu faire paraître à titre posthume son premier album, Adios Bahamas, puis 5 singles du rappeur qui clôturent l’entièreté de son oeuvre.

Si sa musique continue de largement se diffuser après la sortie de ces derniers morceaux et reçoit toujours un immense succès auprès du public, elle continue aussi d’influencer, comme elle l’a fait depuis ses débuts, une génération entière d’auditeurs conquis par la patte unique de l’artiste. Et parmi ceux-ci, une poignée se mettront à leur tour à écrire, poser et chanter, avec dans leur bagage musicale la discographie entière d’un artiste immortel.

Et son héritage

Avec ses dernières sorties toutes plus marquantes les unes que les autres, H Jeune Crack est un de ces jeunes rappeurs de la nouvelle scène francophone qui ont marqué l’année 2022. Entre 4 projets et de nombreux singles dévoilés, l’artiste hautement prolifique n’a pas manqué de partager de nombreux tracks. Et parmi ses dernières sorties, une phrase interpelle. Dans Big Lebowski, single en featuring avec le producteur Abel31, il lâche sur une envolée légèrement auto-tunée : « R.E.P Népal chaque barz c’est une brique, je bâtis un empire c’est Byzance ».

En citant le rappeur et en mentionnant l’empire riche et fructueux qu’il bâtit au travers de la métaphore de Byzance, en opposition au morceau Babylone de Népal qui dépeint les travers d’une industrie musicale oppressive, H Jeune Crack distille dans son morceau explosif une phrase pleine de sens, entre hommage au rappeur et volonté de poursuivre sa quête : celle de construire un empire musical complet, loin des attentes de l’industrie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans cette punchline, H jeune Crack souligne également un point commun tout à fait similaire entre sa musique et celle de Népal : les barz, expression anglo-saxonne à la définition proche de celle de punchline. En axant sa musique autour de phrases impactantes, d’images limpides et de rimes enchevêtrées, Népal semble avoir eu sur la musique du rappeur une influence certaine, à tel point qu’ils partagent tous deux des attributs similaires dans leurs musiques, qu’il s’agisse de l’écriture, de la technique ou bien de l’utilisation de métaphores tout à fait parlantes.

Pourtant, il est impossible de limiter la carrière de Népal au rap : à la fois clippeur, mixeur, graphiste, DJ et producteur, KLM (son autre pseudo) avait su diversifier son art d’une manière impressionnante, et pouvait depuis sa propre structure indépendante Triple 4 Gear, proposer une musique 100% autoproduite, de la production au mastering en passant par l’enregistrement, le mixage et tant d’autres facettes de ses propositions. Cette volonté de proposer une musique auto-produite, et donc en accord total avec la vision de l’artiste semble avoir influencé bon nombre de rappeurs de la nouvelle scène française, H Jeune Crack y compris : en plus de savoir rapper, produire, mixer et masteriser bon nombre de ses titres, H monte et réalise aussi quelques-uns de ses clips.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette étiquette de « bedroom producer », souvent attribuée aux artistes indépendants composant depuis leur home-studio et qui colle avec les méthodes de création de Népal, on la retrouve aussi chez Luther, jeune rappeur au talent certain dévoilé dans son projet « Garçon », sorti en juin dernier. Qualifié comme un « rappeur geek et casanier » par Guillaume Monnier dans son article sur le magazine Tsugi, l’artiste partage avec Népal une similitude dans son écriture : au-delà des images impactantes, tous deux adoptent dans leurs morceaux cette posture omniciente, décrite ici comme celle d’un « créatif reclu dans sa chambre pour mieux apprécier et se rendre compte de l’imperfection de l’être humain ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Du haut de ses 18 ans, Luther semble avoir beaucoup été influencé par Népal, que ce soit dans son écriture, sa méthode de création mais aussi au travers de la gestion de son image. Capuché, Masqué ou même maquillé, Népal n’apparaissait jamais publiquement le visage à découvert : Luther a lui aussi choisi cette voix de l’anonymat pour se préserver des travers de l’exposition. Si la réelle influence d’un artiste est tout à fait impossible à quantifier, Népal semble avoir transmis au nouvelles générations d’artistes des éléments reconnaissables de son oeuvre : qu’il s’agisse de l’auto-production, de l’écriture observante, de la diversité artistique ou bien de l’anonymat, le rappeur a légué aux générations suivantes une voie artistique unique et très identifiable, foulée par plusieurs récents artistes du rap français.

3 ans après sa disparition, la musique de Népal continue de vivre et de se diffuser dans de nombreuses paires d’enceintes et d’écouteurs, mais se répand aussi à travers le lègue qu’ont reçu ces nouvelles générations, bien décidées à propager cet héritage aussi loin que leur ambition les portera.