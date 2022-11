Ce rappeur profite des concerts d'autres artistes pour faire son show

En 2022, certains artistes ne manquent pas d'originalité pour se faire remarquer. En Normandie, Leone organise des concerts sauvages devant les Zéniths d'autres artistes afin de profiter du gros nombre de fans de rap présents à la sortie. Il l'a déjà fait pour Disiz, Tiakola et plus récemment Damso. Un spectateur a même filmé le show et l'a publié sur TikTok.

Un concept gagnant-gagnant

Imaginez : vous sortez d'un concert exceptionnel et vous êtes animés d'une énergie des grands soirs. Quand devant vous, surgit une camionnette rempli de matos pour faire du son et un rappeur prêt à faire sauter toute une foule. Ici, tout le monde y gagne. Vous prolongez votre soirée de la meilleure des manières et Leone, l'artiste en question, fait un peu de pub pour sa musique.

Publicité

On n'est pas 100% certains de la légalité du concept, mais pour l'instant, il ne semble pas avoir eu trop de problèmes. En une semaine, il a déjà réalisé plusieurs de ses "troisièmes parties" en Normandie. En bref, c'est un beau coup de promo pour lui, qui est loin d'être un inconnu dans le rap. Proche de Rilès, il est apparu sur la compil Family Business Vol.1. avevec aussi Younès, Terry... Plus récemment il a même sorti Supernova, un album abouti dont le très bon morceau "Los Angeles" est issu.

On attend maintenant de le voir performer depuis sa camionnette dans d'autres villes de France avant que peut-être, ce soit lui qui remplisse un Zénith...