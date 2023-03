Cédric Doumbé : "Ma mère cherche un sponsoring avec Smecta..."

Invité dans nos studios pour On N'Est Pas Fatigué avec Virginie, Marie, First Mike, Faouzi et Adam, Cedric Doumbé s'est confié sur le rapport entretenu par sa famille avec sa situation de sportif. Il raconte que ses neveux et nièces qui ne ressentent que de l'excitation. À l'inverse de sa mère qui est très stressée avant les combats. Logique, quand son fils est l'un des meilleurs trashtalkers actuels, elle sait que chaque adversaire à très envie d'en découdre. "Elle flippe à mort. Elle assiste à toute la soirée, elle voit des K.O avant, elle se dit "Wohh"...

