Cedric Doumbé provoque Kamaru Usman et lui donne rendez-vous !

De passage dans nos studios, Cedric Doumbé a répondu au dernier message en date laissé par Kamaru Usman à son encontre. Avec une arrogance et un humour 100% Cédric Doumbé, le combattant français a provoqué The Nigerian Nightmare en lui annoncant déjà l'issue du combat : "Ça sera une patate, plusieurs patates même... Et après j'vais te finir, à coups de marteau."

Ce qu'il faut surtout retenir de cette vidéo, au-delà des provocations, c'est la semi-officialisation de son arrivée à l'UFC. Depuis quelques semaines, tout le monde espère une annonce. Sur le site officiel, le multiple champion de kickboxing était même déjà disponible dans la liste des combattants. On attend donc encore le communiqué officiel... Mais on semble bel et bien route pour avoir un nouveau français prêt à se taper à l'UFC.