Central Cee cartonne avec son nouveau single "Doja"

Ça ne fait qu’une dizaine de jours que Doja est disponible, et pourtant, le single est déjà dans les têtes de tout le monde. Que ce soit le sample d’Eve et Gwen Stefani, la phrase avec laquelle il ouvre le son ou même sa déclaration à Doja Cat, le titre a tout pour rendre fou les auditeurs. Et il faut croire que ça a marché… Central Cee réalise des scores justes énormes chez lui, en Angleterre, mais aussi en France et dans le monde.

Un succès international

Doja s’est très vite placé comme une des sorties phares de cet été au point de cumuler plus de 17 millions de streams lors de la première semaine, faisant du morceau le plus écouté au monde durant cette période. Le clip a aussi très bien marché puisqu**’il a dépassé les 2,5 millions de vues en seulement 24 heures.** Plus d’une semaine après, les vues de ce clip, produit par Cole Bennett et sa société de production Lyrical Lemonade, se rapprochent des 20 millions.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une attache particulière à la France

Central Cee a bien montré qu’il était décidé à faire parler de lui dans le monde entier. Mais en dehors de son pays natal, le rappeur anglais a démontré une certaine attache à la France au point de réaliser le meilleur démarrage d’un morceau de rap UK dans le pays. Un lien sûrement créé lors de son featuring avec Freeze Corleone en 2021 qui a reçu un accueil assez incroyable en France. S’en est suivi plusieurs passages dans l’Hexagone (souvent vêtu de maillots de Ligue 1) ainsi qu’une nouvelle collaboration avec Freeze Corleone et Ashe 22 sur le titre Eurovision. Tiakola a également déclaré qu’un feat avec Central Cee était prévu et devrait voir le jour.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une attache si particulière que le rappeur a fêté lors du festival We Love Green le disque d’or en France de son titre Obsessed With You et qu’il se produira en concert le 5 et 7 novembre 2022 à Lyon et Paris. Ce qui montre bien son succès dans le pays, mais vu la réaction des fans français qui le croisent, on n’en doutait pas.