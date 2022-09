Central Cee défend les droits LGBT : "J'ai l'impression que l'homophobie est ancrée dans la culture rap"

"How can I bee homophobic ? my bitch is gay" : cette punchline avec laquelle Central Cee entame le morceau Doja aura marqué les esprits. Une phrase qui a prêté à la controverse, mais que le rappeur a pris le temps d'expliquer pour montrer son soutien à la cause LGBT.

C'est dans une vidéo de Genius , le média qui recense les paroles de chansons, que l'Anglais a finalement décidé de prendre la parole pour revenir sur ses propos. Si l'on traduit les premières lignes de Doja, voilà ce que l'on peut entendre : "Comment pourrais-je être homophobe ? Ma meuf est gay / Sniper sur le toit, il veut lui couper la tete, même le pistolet est gay / J'embrasse mes frères et je leur dis que je les aime mais je ne suis pas gay". Un texte qui en aura poussé plus d'un à s'interroger sur les intentions de l'artiste derrière ses mots.

"Ma meuf est la première personne gay avec qui j'ai vraiment communiqué"

Le rappeur revient sur ces phrases et s'explique, et assume entièrement les termes utilisés : "C'est exactement ce que je dis. Je ne suis pas homophobe. Ma meuf est la première personne gay avec qui j'ai vraiment communiqué", révélant donc que, comme on pouvait le deviner, sa copine est bisexuelle. Il en profite pour dénoncer l'homophobie : "J'ai l'impression que l'homophobie est ancrée dans la culture rap", regrettant "Même juste dans les quartiers, c'est connu que c'est bien ancré et je ne trouve pas ça juste".

Des propos rafraîchissants, qui font du bien à entendre de la part d'un homme hétéro, d'autant qu'il ne s'arrête pas là : "Personnellement, je trouve que l'homophobie est trop bizarre. Genre, pourquoi tu te préoccupes de ce que les gens font de leur vie. Je suis clairement contre toute homophobie". Avec la popularité que l'artiste a gagné ces derniers temps, notamment en France où il est tout particulièrement apprécié, ces propos sont bienvenus, car on sait à quel point les représentations comptent.

Un plaisir donc, pour nous et sans doute pour la copine du rappeur : les prises de position à ce sujet sont toujours difficiles pour les rappeurs, et on salue le bon sens et l'engagement de l'Anglais.