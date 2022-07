Central Cee devait être sur l'album de Tiakola, mais ce n'est que partie remise

La drill UK et française n'en seraient pas à leur première collab' et c'est avec impatience qu'on attend ce featuring.

Tiakola, originaire de La Courneuve et membre du groupe 4Keus s'était fait connaître sur un des singles phares du groupe O'Kartier c'est la hess, devenu rapidement disque d'or. En 2021, il avait cumulé plus de 2,2 millions de streams sur Spotify. C'est clairement l'étoile montante du rap en ce moment, encore plus avec son album Melo devenu disque d'or en seulement un mois !

Une collaboration avec Central Cee prévue prochainement ?

Lors d'une interview sur Amazon Music, Tiakola explique "Si t'écoutes Meuda, tu sais que la place était pour Central Cee, dommage ça c'est pas fait, ce n'est que partie remise !"

Ce ne serait pas pas la première fois qu'un featuring entre l'un des prodiges de la Drill UK du moment et un de nos rappeurs français verrait le jour, Central Cee avait déjà collaboré avec Gazo, ou encore Freeze Corleone auparavant. On attend avec impatience que le morceau voit le jour, Central Cee a vraiment un oeil sur le rap français et c'est un plaisir pour nos oreilles.

On attend la suite et les yeux grands ouverts.