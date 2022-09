Central Cee peut-il s’imposer en France ?

En concert gratuit à Grigny le week-end dernier, Central Cee a marqué de gros points de sympathie auprès du public français. La popularité du rappeur britannique ne cesse de croître chez nous, si bien qu’il devient un nom sur lequel miser pour attirer des spectateurs en festival ou pour inciter des internautes à cliquer sur des news. Cet intérêt pour lui est-il uniquement lié à des circonstances heureuses, ou sa carrière en France est-elle destinée à durer ? Central Cee est-il capable de s’imposer comme une tête d’affiche du rap chez nous, en plus de sa carrière au Royaume-Uni ?

Des indicateurs solides en France

Le meilleur moyen de comprendre concrètement le succès d’un artiste est de se pencher sur ses chiffres. Au printemps, il a par exemple réalisé un d émarrage record pour un rappeur britannique en France , avec sa mixtape 23, se classant en neuvième position des classements de la Snep. Si le cumul des ventes n’a rien de spectaculaire en comparaison avec ce que réalisent Ninho, Orelsan ou Jul, il est franchement solide pour un artiste étranger. Les auditeurs français privilégient en effet énormément les rappeurs francophones, et boudent même de plus en plus des scènes qui ont toujours plutôt bien fonctionné chez nous, notamment celle américaine.

Numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, 23 est allé chercher le top 10 dans de nombreux pays : sur le podium en Irlande et Ecosse, il a fini 5ème en Belgique, 6ème en Australie et aux Pays-Bas, et 9ème en France, en se classant au total dans une quinzaine de pays. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour expliquer le succès international de 23. La popularité de la UK drill est évidemment la principale raison du succès, mais si Central Cee touche plus facilement le reste du monde, c’est qu’il a été capable d’intégrer à son univers artistique des éléments pour le rendre moins sombre que celui de ses compatriotes, et plus accessible au plus grand nombre.

Confirmant cette tendance, son single Doja, publié en plein mois de juillet, est l’un des cartons de l’été. Hormis son succès à domicile, Central Cee s’est une fois de plus imposé à l’extérieur : dans le top 10 d’une dizaine de pays, Doja a résonné sur toute la planète, du Danemark à la Nouvelle-Zélande, entrant même dans les classements US, pourtant très difficiles d’accès pour un rappeur non-américain.

La recette de Central Cee

Doja est son plus gros single jusqu’ici, et contient tous les éléments qui permettent de comprendre ce qui accroche l’écoute chez Central Cee : un sample d’un gros hit rap/r&b des années 2000 , une rythmique rapide et un format court de moins de deux minutes. Au delà de la pure efficacité du titre, le succès de Doja est dû à son très fort taux de viralité, devenant l’un des titres les plus partagés sur TikTok en 2022. La phrase qui ouvre le morceau (“how can I be homophobic ? My bitch is gay”) est bien évidemment la clé de cette viralité. La manière dont Central Cee a géré le débat autour de cette punchline est représentatif de son bon travail de communication : sans ambiguïté, il a expliqué très clairement sa position “contre l’homophobie”, avouant même que l’anecdote de la petite amie bisexuelle était réelle.

De la même manière, la petite référence à Doja Cat au début du couplet unique qui compose le morceau est une manière efficace de créer de la discussion autour du morceau. On sait que la rappeuse américaine va forcément être amenée à dévoiler ce qu’elle pense de ce name-dropping, et que sa réaction va alimenter les news des médias musicaux, et relancer l’intérêt autour du single - ce qui n’a pas manqué .

Dernière arme de Central Cee pour faire cartonner ce single : sa compréhension des codes et sa capacité à en jouer. Alors que les grandes radios lui demandaient de proposer une version censurée de son hit pour pouvoir le jouer en playlist. Le rappeur londonien ne s’est pas posé trop de questions, remplaçant simplement l’entrée en matière (le fameux “How can I be homophobic? My bitch is gay / Hit man in the top, try see a man topless, even the stick is gay”) par une phrase qui pourrait s’apparenter à du troll pur et dur : “I need a clean version for radio, I ain’t got shit to say, they want me to change my lyrics but they won’t hit the same”.

De nombreuses collaborations en France

Ce n’est pas le seul indice qui nous pousse à croire que Central Cee a compris le jeu mieux que d’autres : en multipliant les featurings internationaux, il s’assure une visibilité auprès des différents publics d’Europe. Inviter des rappeurs représentant la France (Ashe22 et Freeze Corleone), l’Italie (Rondodasosa et Baby Gang), l’Espagne (Beny Jr, Morad) et le Royaume-Uni (A2anti) sur un seul et même morceau était le meilleur moyen de faire passer dans l’actu de chacun de ces pays la sortie de la mixtape 23, et d’attirer l’attention des auditeurs locaux.

Central Cee l’a bien compris : il y a de la place pour un artiste londonien dans les playlists des auditeurs européens. Les rappeurs anglophones venus des Etats-Unis ont toujours su s’imposer chez nous, il n’y a aucune raison pour qu’un britannique ne puisse pas le faire. L’explosion de la UK Drill a mis un coup de projecteur sur la scène londonienne, et les rappeurs français multiplient depuis deux ans les combinaisons avec leurs homologues d’outre-manche. Nos auditeurs ont donc naturellement l’oreille tendue vers ce qu’il se passe du côté de Londres, et Central Cee arrive au bon moment pour devenir le symbole de cette scène chez nous.

En France, ses collaborations publiées ou à venir avec Freeze Corleone, Tiakola, Ashe 22 ou encore Maes, lui ont permis de dépasser le stade de simple curiosité aux yeux du public, et de devenir un rappeur bien identifié. Le travail de fond effectué ces derniers mois, notamment sur scène, contribue à solidifier le lien avec les auditeurs et à étendre sa popularité. S’il n’a pas encore le poids d’une tête d’affiche française ou américaine, il a dépassé un plafond de verre que peu d’artistes britanniques avaient approché.

Malgré son jeune âge, Central Cee n’a pas explosé du jour au lendemain, et doit sa réussite à des années de charbon. Actif depuis une grosse demi-douzaine d’années, il a eu le temps d’analyser l’évolution du monde du rap et les réactions du public à son travail. Après une période inévitable de tâtonnement et d’expérimentation afin de définir de manière plus précise son approche artistique et son univers, il a fini par atteindre sa forme finale. Devenu un rappeur efficace au style parfaitement reconnaissable, avec suffisamment de recul sur sa propre création et sur l’industrie de la musique, il maîtrise aujourd’hui tous les codes lui permettant de s’imposer chez lui mais aussi à l’étranger.

Avec l’aspect viral de ses singles, sa volonté forte de collaborer avec des rappeurs français, et son excellent capital-sympathie renforcé par ses prestations sur scène, Central Cee a toutes les armes pour s’imposer comme le principal représentant de la scène britannique en France. L’année 2022 a été celle de son changement de statut chez nous, avec les chiffres très solides de la mixtape 23, les différentes collaborations avec des artistes français et le succès du single Doja. Ce titre, qui ne fait partie de la tracklist d’aucun projet pour le moment, pourrait constituer le premier extrait d’un projet à venir. Après deux mixtapes, un premier album concrétiserait la montée en puissance du rappeur et permettrait de juger définitivement de sa capacité à s’imposer en France.