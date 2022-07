Central Cee tente sa chance avec Doja Cat dans son nouveau clip

Doja Cat a vraiment la côte en ce moment, après le single du rappeur A$AP Rocky, Doja en featuring avec $NOT, c'est au tour de Central Cee de tenter sa chance. Il délivre le single Doja, réalisé par Cole Bennett.

Le morceau

"Que quelqu'un dise à Doja Cat que j'essaye de l'avoir"

Publicité

Après avoir partagé un extrait sur les réseaux la semaine dernière qui est vite devenu viral avec les paroles "How can I be homophobic ? My bitch is gay" (traduction : "comment pourrais-je être homophobe, ma s***** est gay"). Central Cee avait mis l'eau à la bouche à son public, qui attendait avec impatience le nouveau morceau du prince de la drill british. Central Cee tente sa chance, à voir si la chanteuse Doja Cat répondra à son appel de phares.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un sample du classique Let Me Blow Your Mind de la chanteuse Eve qui rentre tout de suite dans la tête, le son a beau être court (1:45min), le taff est fait. On sent la trend Tik-Tok arriver à toute allure d'ailleurs, mais pour Central Cee on accepte. En ce moment c'est vraiment la mode des samples old school, récemment Jack Harlow avait sample le classique Glamorous de Fergie et Ludacris dans son morceau First Class qui a atteint 49 millions de vues depuis. On dirait que les rappeurs ont un coup de nostalgie en ce moment, et ce n'est pas pour déplaire au public, en effet ces morceaux sont plutôt très bien accueillis.

Le clip, 1 million de vues en 6h

Mission accomplie pour Central Cee et Cole Bennett le réalisateur : le clip a fait un record d'un million de vues en seulement 6h. C'est une réussite et évidemment ça continue de monter.

Le clip est fidèle à l'image de Central Cee, près des blocs, des grand immeubles et son équipe, c'est très coloré, il y a du mouvement, comme un bon clip drill qui se respecte. Les effets fish-eye créent aussi un vrai mood, et puis l'énergie va très bien avec le son proposé.

Cole Bennett est un réalisateur très connu du game, il est aussi connu pour faire des clips en moins de trois jours. Lors d'une vidéo "behind the scene" pour un clip avec le rappeur Lil Yachty il expliquait avoir pour habitude de monter et délivrer ses clips aux artistes en moins de deux jours, pour ne pas perdre l'énergie. On vous met la video plus bas. Et en y pensant, c'est vrai que les videos du tournage avec Central Cee datent de moins d'une semaine, c'est l'efficacité américaine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un album bientôt Central Cee ?