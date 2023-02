Ces acteurs ont failli jouer ces rôles

Le métier d'acteurs, c'est parfois rater des opportunités. On a dressé la liste des rôles les plus marquants mais qui ont failli être joués par des acteurs complétement différents :

Penn Badgley - Jesse Pinkman

Avant “You”, Penn Badgley aurait pu jouer dans LA meilleure série de tous les temps : Breaking Bad. Pour le rôle de Jesse Pinkman, c’était entre lui et Aaron Paul.

Al Pacino - Han Solo

Al Pacino aurait pu remplacer Harrison Ford dans la peau de Han Solo dans “Star Wars”. Il a refusé car il “n’avait rien compris au script”...

Henry Cavill - Edward Cullen

Le rôle qui a fait connaître Robert Pattinson dans “Twilight” était initalement destiné à Henry Cavill. Il a été jugé un peu trop vieux pour le rôle et a été remplacé à l’appréciation de la réalisatrice.

Will Smith - Neo

Pour le rôle de Neo, de nombreux acteurs ont été approchés avant de refuser le rôle : Brad Pitt, Leonardo Dicaprio et Will Smith.

Jim Carrey - Jack Sparrow

Un monde dans lequel Jack Sparrow de “Pirates des Caraïbes”serait interprété par Jim Carrey existe. Il a dû décliner l’offre pour jouer dans “Bruce Tout Puissant”.

Harry Styles - Elvis

Beaucoup ont auditionné pour le rôle d’Elvis et parmi eux, Harry Styles ou encore Miles Teller. Austin Butler a finalement eu le rôle et il est favori pour les Oscars.

Leonardo Dicaprio - Patrick Bateman

L’illustre Patrick Bateman interprété par Christian Bale du film “American Psycho” aurait pu être joué par Leonardo Dicaprio... Si ce dernier n’avait pas refusé au dernier moment.

Eminem & Rihanna - Max & Furiosa

Eminem et Rihanna auraient pu jouer Max et Furiosa dans “Mad Max Fury Road”. Dommage pour eux, Charlize Theron et Tom Hardy ont remporté les auditions.

Daniel Auteuil - Intouchables

Malheureusement pour Daniel Auteuil, il a refusé deux des plus grands succès du cinéma français : “Intouchables” et “Bienvenue chez les Chtis”.