Ces anecdotes que vous ignorez (sûrement) sur LeBron James

Difficile de passer à côté de l'info : LeBron James a battu un record mythique en NBA. Il est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Avec 38 390 points, il dépasse Kareem Abdul-Jabbar, autre légende des Lakers et du basket-ball. LeBron est une icône, une légende connue aux quatre coins du globe. Pourtant, il existe plein d'anecdotes méconnues ou oubliées à son sujet. Petit florilège.

Une carrière mémorable

Tous les amateurs de sport se souviendront de LeBron James pour l'éternité. Son physique et son talent hors-normes l'ont amené en NBA. Sa persévérance et son mental ont fait de lui le joueur que l'on connait aujourd'hui. À 38 ans, The King est un symbole de longévité, qui a marqué l'histoire de son sport, en emportant 4 titres de champion et une multitudes de trophées individuels. Forcément, ça rajoute un argument de taille dans le débat du GOAT. Michael ou LeBron, à toi de me dire...

En attendant, il devrait rempiler pour une nouvelle saison car on le sait : il souhaite jouer avec son fils en NBA !