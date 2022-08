Nekfeu, Zola, Hamza... : ces rappeurs qu’on attend le plus à la rentrée 

Beaucoup de gros artistes ont fait leur retour fin 2021 et en 2022, avec notamment la sortie des albums de Ninho, OrelSan, Gazo ou même du S-Crew. Mais encore certaines têtes manquent à l’appel depuis quelques temps. C’est pourquoi on vous propose une petite liste d’artistes qu’on a hâte d’avoir dans nos écouteurs, et vous donner toutes les informations qu’on a sur leur retour.

SCH :

Le S Götze n’a pas totalement été absent. Toujours présent sur différents projets, SCH n’a pas quitté les charts depuis son dernier album en date JVLIVS II. Que ce soit avec le tube de l’été Fade Up ou même en tant que jury de la série Nouvelle École, le rappeur marseillais fait partie des ceux qu’on a le plus vu ces derniers temps. Cependant, il nous a promis un retour en 2022 en grande pompe, en promettant de faire taire ceux qui doutent de lui :

Un projet pour la rentrée 2022 ? C’est en tout cas ce qu’il a réussi à nous faire croire prévenant ses fans d’un retour imminent :

Et il faut dire que cette idée nous fait très plaisir ! On sait déjà que le 3ème volet de sa saga JVLIVS est dans les fourneaux, mais qu’en est-il d’un projet plus "annexe". C’est ce que le rappeur a réussi à faire avec son projet Rooftop intervenu près d’1 an après JVLIVS. SCH nous offrait un 17 titres impressionnant par sa légèreté, à la construction décontractée, loin du cahier des charges qu’il s’impose lui-même pour des projets plus storytelling. Les cartes sont maintenant dans les mains du S. Plus qu’à espérer que ça arrive vite !

PNL :

Après le retour des deux frères sur scène au festival des Ardentes, nombreux sont ceux qui spéculent sur un retour de PNL sur les plateformes. Après avoir réalisé un record avec des morceaux certifiés au minimum platine sur la totalité de leurs albums Deux Frères et Dans La Légende, il sera probablement temps pour eux de sortir un 4 ème projet.

Ils n'ont rien sorti depuis 2019, autant dire que NOS et Ademo manquent à leur communauté QLF. De plus, un extrait inédit du duo en studio a leaké sur les réseaux, on y entend NOS topliner et enregistrer un couplet jamais entendu auparavant.

ZOLA :

Zola n'avait quasiment rien sorti depuis son album Survie sorti en novembre 2020 qui avait clairement marqué un tournant pour lui. Des collaborations avec Leto et SCH, des gros clips et une identité bien marquée, le rappeur d'Évry s'est donc créé une vraie crédibilité dans le rap game.

Après avoir donc disparu des radars pendant un bon moment, il est revenu avec une apparition dans l'émission Nouvelle Ecole, et a enchainé avec la sortie d'un single initulé Papel produit par SHK, avec un gros clip bien cainri comme à son habitude qui a d'ailleurs dépassé le million de vues sur YouTube. Et on sait que bien souvent, les sorties de singles sont suivies par la sortie d'un projet. On attend donc la date, l'heure et le jour !

Hamza

Depuis la sortie de son album "140 BPM 2" en février 2021, Hamza s'est fait plutôt discret dans la scène rap, il avait fait un retour sur les réseaux sociaux en mars de cette année avec un post Instagram disant "SauceGod Season". Depuis, Fade Up avec SCH est sorti, des lives en festival, un featuring exclusif avec Offset pas encore sorti, le rappeur belge n'aura pas menti à ses fans** . L'annonce d'un projet prochainement ou d'autres singles seraient donc totalement envisageables. Lors d'une interview avec Views, il s'était d'ailleurs confié sur son dernier projet drill 140 BPM en disant :

"Les gens ne m’attendaient pas sur le terrain de la drill avec “140 BPM” d’où certaines critiques, rembobine-t-il . Ce que j’ai trouvé bizarre, c’est que certains ont réagi comme si je n’allais faire plus que ça. Je kiffais la drill donc j’en ai fait un projet, c’était juste une parenthèse pour m’amuser et pas la direction globale de ma carrière"

Un projet projet qui ne sera surement pas accès sur la drill uniquement, on attend la suite encore une fois !

NEKFEU

Le dernier album en date de Nekfeu Les Etoiles Vagabondes date de mi 2019, mais depuis Nekfeu n'a pas été si discret que ça, et pour le plus grand plaisir de ses fans. En effet il a été présent sur de nombreux albums de la scène de rap français tels que les morceaux Élément 115, sur l'album de Jazzy Bazz Memoria, ou Paradis Artificiel, sur l'album de Gros Mo GROZO Social Club ou Bussdown, sur l'album de AMK 15, et bien évidemment Spécial, sur l'album de Laylow. Il a même été présent pour la sortie du retour de S-Crew sur leur album SZR 2001.

Autant dire que sa présence est toujours autant remarquée, mais les vrais soldats de Ken attendent un projet solo, et spéculent à chacune de ses apparitions. En attendant il a quand même mis aux auditeurs des beaux morceaux à se mettre sous la dent. La suite au prochain épisode..