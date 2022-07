Ces artistes qui n'aiment pas la musique de 2Pac et Biggie

Bien que considérés comme les plus grandes légendes du rap, 2Pac et Biggie ne font pas l’unanimité. Que ce soit auprès des auditeurs mais aussi des artistes. Inutile de préciser que personne ne doit être validé par absolument tout le monde, mais il faut dire que globalement, ne pas valider la musique de Tupac Shakur et Christopher Wallace c’est assez rare dans l’industrie rap.

Will.i.am

Dans une récente interview pour Hip Hop Confessions, le membre fondateur des Black Eyed Peas a dévoilé que la musique des deux rappeurs ne l’a jamais réellement marqué :

Publicité

"Comme quand les gens disent 2Pac et Biggie, je suis tellement un fan de A Tribe Called Quest, de De La Soul que je n'aime pas 2Pac et Biggie. Si on me demande "2Pac ou Biggie ?" je réponds KRS-One ! 2Pac c’est très fort ne vous méprenez pas. Ce n'est pas que je ne pense pas qu’il soit fort. Mais mon échappatoire c’est De La Soul ou A Tribe Called Quest."

Comme quoi, on peut être un vrai puriste sans forcément être frappé par la musique des deux légendes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lil Xan

En ce qu’il s’agit de Lil Xan, la situation est un peu plus complexe. Interviewé par le média REVOLT, le rappeur devait noter des thématiques de 1 à 10. Quand la question 2Pac est arrivé sur la table Lil Xan lui donne la médiocre note de 2 en justifiant qu’il estime sa musique d’ennuyante. Un passage qui a été longuement moqué sur Twitter, poussant des artistes à réagir dont notamment Waka Flocka Flame qui a tout simplement tweeté :

"LiL Xan banni du hip hop"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Cette sauce a tout simplement dégouté le rappeur au point de lui donner envie de se retirer de toutes interviews. Il tweetera à la suite de ça :

"J'aime mes fans à mort mais je ne peux pas laisser ces médias continuer à profiter de moi et à m'utiliser pour faire avancer leur merde, ça craint."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ce qui montre bien le statut presque d’intouchables que portent 2Pac et Biggie.

Kodak Black

Kodak Black nous a habitué à des propos plutôt choquants. Et en ce qui concerne 2Pac et Biggie, le rappeur de Pompano Beach est resté fidèle à sa réputation. Lors d’un live Instagram en 2019, Kodak Black a tout simplement dévoilé être meilleur que les deux légendes en précisant que :

"Les gens disent que je ne peux pas me mettre dans la même catégorie que 2Pac et l’autre. En fait, je suis meilleur que ces mecs. Vous savez pourquoi ? Parce que je vis ce que je rappe. Ces rappeurs sont des légendes parce qu'ils sont morts."

Des propos bien moins respectueux que ceux de Lil Xan et Will.i.am !

Lil Yachty

En 2016, Lil Yachty affirmait ne pas connaitre cinq titres de 2Pac et Biggie et que ces deux étaient largement surcôtés. Des avances qui lui ont valu des menaces. Le rappeur est d’ailleurs revenu en 2021 sur cet épisode lors d’une interview accordée à Apple Music :

"Je n'ai jamais voulu être irrespectueux. J'ai juste été honnête. Je n'avais aucune expérience des médias à l'époque. Je savais juste que j'étais une honnête personne. Je ne suis pas comme Biggie ni même Tupac, je n'écoute jamais leurs sons. Je n'ai jamais dit que c'était de la m****."

Dans une autre interview pour le média HipHopDX, Lil Yachty a dévoilé la période difficile qu’il a traversé après cette polémique :

"J'avais genre 18-19 ans. Je n'ai jamais été détesté comme ça. Les gens me détestaient après ça, au point de recevoir beaucoup de menaces de mort. Mais ça m'a beaucoup appris. Ça a construit mon caractère et m'a rendu plus fort. »

Bref, faites attention avant de critiquer 2Pac et Biggie !