Ces artistes qui ont SOLD OUT Bercy en moins de 24h

Qui sont les recordman du sold out le plus rapide de Bercy (Accor Arena) ? De plus en plus d'artistes, surtout des rappeurs, font bouger les foules. Alors que la salle mythique de Paris est, en théorie, l'un des plus gros challenges pour la carrière d'un artiste, certains n'ont pourtant aucun mal à la remplir. Pire encore, il leur a suffi de moins d'une journée pour écouler l'intégralité des billets mis en vente. Tandis que des stars du rap n'ont jamais réalisé une telle prouesse, d'autres plus insoupçonnés, font partie de ce top.

PNL : 24 heures

En 2019, après la sortie de leur dernier album : "Deux Frères", N.O.S et Ademo avaient annoncé une tournée nationale, avec une date à Bercy. Les fans ont immédiatement répondu présent et avec la hype que suscite le duo, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le concert ne soit complet. En à peine 24 heures, c'était plié.

Laylow : 2 heures

On passe directement à du très très lourd. Lorsque Laylow a annoncé son tout premier Bercy, il n'avait toujours pas réalisé de tournée marquante. Le Man of The Year 2021 était attendu de tous. En quelques heures, il sold-out ce premier concert, teasé comme "une date unique".

Pourtant, à la surprise de tous - et en tenant compte de l'implication de ses fans - il rajoute une deuxième date. Tout le monde se précipite pour avoir la chance de voir l'un des instigateurs de la nouvelle vague, sur scène. En 2 heures seulement, le deuxième concert est sold-out.

Djadja & Dinaz : 30 minutes

On ne les aurait pas attendus aussi haut dans le top, avant Ninho, Niska et autres mastodontes du rap français. Pourtant, force est de constater que les deux rappeurs de Meaux ont un public loyal et engagé. Assez discrets et rarement sur scène, ils ont provoqué un véritable raz-de-marée sur le site de la billetterie dès leur annonce.

Plus de 20.000 places vendues en à peine 30 minutes, c'est la preuve d'une carrière réussie.

Damso : 20 minutes

À l'inverse, Damso est assez présent sur scène, que ce soit en festival ou en tournée. Mais il jouit quand même également d'une des plus grosses fanbases du game. Forcément, lorsqu'il dévoile quatre dates coup sur coup, tout le monde veut y aller. Surtout qu'elles sont la dernière occasion de voir le rappeur belge qui a annoncé une "retraite" musicale.

Il sold-out les 4 shows en respectivement, 35, 30, 25 et 20 minutes. Des chiffres hallucinants.

Aya Nakamura : 15 minutes

C'est la recordman des artistes français. En 15 minutes, Aya Nakamura a sold out, non pas un, mais bien deux Bercy. Rien d'étonnant quand on connaît la popularité de la star. Si rare sur scène et pourtant déjà si célèbre... Forcément, l'annonce de deux shows simultanés a fait son effet. Et il fallait être réactif. La Queen vient d'ailleurs de rajouter une troisième date dans la salle parisienne. Trop charismatique.

Bonus - Kendrick Lamar : 03 minutes

Logiquement, quand un artiste US se déplace en France, c'est un évènement. Mais quand l'artiste en question est sans doute l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire, ça prend des proportions invraisemblables. Lorsque Kendrick Lamar se rend à Bercy en 2017, il lui faut 15 minutes pour écouler le stock de places disponibles.

En 2022, il renouvelle l'opération avec deux shows simultanés. Malgré le chiffre astronomique de 40.000 places à vendre, tout part en 3 petites minutes. Alors Kung Fu Kenny, la prochaine fois... Annonce un Stade de France. Ça passe crème.