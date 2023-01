Ces croyances et théories les plus célèbres chez les jeunes

Les jeunes sont crédules. C'est une affirmation qui se vérifie à notre époque, comme dans le passé. Seulement, ces dernières années ont vu l'émergence des réseaux sociaux amener les théories complotistes sur le devant de la scène. Beaucoup de personnes y sont confrontées et notamment les jeunes. À un âge où le discernement n'est pas donné à tout le monde, beaucoup de fake-news propagées sur Internet deviennent rapidement des vérités absolues. En particulier sur TikTok ou des comptes entièrement voués aux complots sont suivis par de très nombreux utilisateurs. On vous a donc listé les croyances et théories les plus répandues chez ces jeunes, de 11 à 24 ans.

Théorie Alien

Les Égyptiens ne seraient pas les créateurs des Pyramides. Selon cette théorie, elles seraient l'œuvre d'extraterrestres venus sur Terre pour fonder ces monuments. Et même si ce complot peut paraitre risible pour beaucoup de personnes, un jeune sur cinq y croit pourtant. Sympa les aliens...

Avorter sans risques

À NE PAS REPRODUIRE CHEZ SOI ! L'une des théories récentes massivement partagée sur TikTok concerne l'avortement et peut être très dangereuse pour son corps. De nombreux médecins ont mis en garde les jeunes face à cette croyance très répandue (25% des jeunes y croient) selon laquelle il est possible d'avorter, naturellement et depuis chez soi... grâce à des plantes. Par le biais d'infusions ou même par un bouquet de persil directement inséré dans le vagin. ÉVIDEMMENT, ne tentez pas cela. Vous courrez droit vers des infections.

Terre plate

Celle-là, tout le monde la connaît. Toutes les études réalisées durant des décennies par de grands scientifiques sont remises en causes. La Terre n'est pas ronde, mais bien plate. Alors, forcément, ça pose tout un tas de questions auxquelles les complotistes auraient du mal à répondre. Mais la multitude de documentaires qui paraissent très sérieux au premier abord ont eu raison de la crédulité des jeunes. 16% des sondés sont persuadés que la Terre est plate. Orelsan en sueur...

Voyage sur la Lune

Comme la précédente, la théorie du voyage sur la Lune créé de toutes pièces par les Américains est très populaire. En studio ou en image de synthèses, tout le monde a sa petite idée de comment ce complot a-t-il été orchestré. Résultat : de très nombreuses personnes y croient dur comme fer. Et notamment un jeune français sur cinq.

Créationnisme

La théorie de l'évolution. Les millénaires durant lesquels la vie s'est transformée afin de permettre aux humains d'exister. Et bien... 27% des jeunes n'y croient pas. Une théorie globalement réfutée à cause de la religion, qui s'oppose directement aux vérités scientifiques apportées au fil de l'Histoire. Chacun son camp...

Fantômes et démons

Paranormal Activity ne serait pas de la science-fiction, le Ouija fonctionnerait vraiment et les fantômes hanteraient nos maisons (n'est-ce pas Enjoy Phoenix). Ce sont là des croyances très répandues chez les jeunes, avides de frissons et d'épouvantes. Plus d'un jeune sur deux (59%) croient, au moins, à une superstition surnaturelle. les fantômes arrivent en tête. Devant les démons et les marabouts...

Astrologie & Co

Dans le même genre, on retrouve les croyances pour toutes les "sciences" capables de prédire ou de lire dans l'avenir. On a déjà tous croisé quelqu'un convaincu d'avoir consulté une vraie voyante, dotée d'un don. Chez les jeunes, le phénomène se vérifie encore. 50% des sondés voient l'astrologie comme une science exacte, 38% croient aux prédictions des voyants et 36% à la sorcellerie.

Info ou Intox

Le sondage de l'IFOP met en avant un chiffre assez alarmant. Alors que les jeunes se disent de moins en moins confiant envers les médias traditionnels, ils semblent accorder une légitimité surprenante aux personnalités qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. 41% des 11-24 ans, soit presque un sur deux, estime qu'un influenceur qui possède un grand nombre d'abonnés serait susceptible d'être une source fiable. Ceci explique cela...

Alors n'oubliez pas. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et encore moins sur les réseaux sociaux...