Ces documentaires que les complotistes vont adorer

Les théories complotistes permettent de répondre à des questions restées sans réponses depuis des siècles ou de fantasmer sur des réalités passionnantes. Dans ces 6 documentaires, on découvre des histoires de disparitions, de mensonges et de mystères non-résolus.

MH370

Neuf ans après l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire, Netflix s'attaque au MH370. Ce vol, de la tristement célèbre compagnie Malaysia Airlines, avait disparu le 8 mars 2014 pendant sa trajectoire entre Kuala Lumpur et Pékin. Depuis, de nombreuses spéculations se sont faites autour de cette avion qui à ce jour, n'a jamais était retrouvé. En plongeant à travers les nombreuses théories du complot, personne n'a de véritable réponse.

A Glitch In The Matrix

Primé au Festival de Sundance de 2021, "A Glitch In The Matrix" est un véritable voyage aux confins de l'esprit qui pousse à se poser des milliards de questions. Autour de la problématique "Vivons-nous dans une simulation ?", le film fait appel à de nombreux théoriciens et scientifiques pour tenter d'y répondre. Avec des schémas et des mises en situation fascinantes, la frontière entre réalité et imaginaire n'a jamais été aussi mince.

The Family

Dans "The Family", on découvre l'histoire de la très secrète secte évangéliste du même nom, dirigée par un certain Douglas Coe. À Washington D.C, la secte semble s'être infiltrée parmi les plus hautes sphères politiques. Jeff Sharlet, journaliste américain, a écrit en 2008 le livre The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power dont la série est tirée, et explique à travers celle-ci l'impact du groupe religieux.

Wormwood

Frank Olson, un scientifique qui travaillait sur un programme d'armes biologiques secret du gouvernement, est décédé brutalement en 1953. Son fils, Eric Olson, a passé 60 ans de sa vie a essayé de résoudre le mystère de la mort de son père, et à tenter par tous les moyens de prouver l'implication du gouvernement. Dans ce documentaire-fiction, on replonge dans les années 50 pour tenter de percer le mystère.

Seaspiracy : La pêche en question

Le producteur des documentaires What The Health et Cowspiracy Kip Andersen est de retour pour un film consacré à l'impact de la pêche industrielle. Derrière les images chocs, on découvre la terrible réalité sur l'état de la faune sous-marine, qui serait essentiellement causée par les navires de pêcheurs. Les éco-systèmes sous-marins sont les victimes dans ce documentaire qui pousse à stopper drastiquement la consommation de poisson.

Ancient Apocalypse

Graham Hancock, journaliste écossais et théoricien, remet en cause tout ce que l'on pensait savoir sur l'existence de la préhistoire. Pour lui, une civilisation très évoluée a existé à l'époque de l'ère glaciaire et aurait été radié par un cataclysme. C'est notamment grâce à ses survivants que nous aurions eu accès à l'agriculture, l'astronomie ou encore l'architecture. Déconstruisant complétement les schémas des archéologues et historiens modernes, Hancock n'hésite pas à s'attirer les foudres des scientifiques pour partager ses théories.