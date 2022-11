Ces fois où Alkpote a surpris tout le monde

Alkpote est sur le point d'entamer un nouveau cycle. Sur ses réseaux, il a annoncé qu'un nouvel album, intitulé Le Spectacle doit continuer, sortirait en 2023.

Le spectacle, l'Empereur du sale l'assure depuis maintenant plus de vingt ans et il n'a cessé de nous surprendre avec ses punchlines crues et hilarantes, ses clips barrés et ses featurings improbables. Alors en attendant l'album, retour sur quelques unes des plus belles surprises d'Alkpote.

Publicité

Sa chanson grivoise avec Francky Vincent

On aurait pu deviner que leur attrait commun pour les rimes tendancieuses, voire même les punchlines carrément salaces, les réunirait un jour. En début d'année, Alkpote a décontenancé ses auditeurs en annonçant une collaboration avec Francky Vincent .

Sur Éteins la lumière, le rappeur a demandé à l'auteur de Fruits de la passion (dont est extraite le fameux "Vas-y Francky, c'est bon") de se charger du refrain ET de livrer un couplet rappé détonnant pour un résultat que l'on vous laisse apprécier... Du grand Alk.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Son duo avec Bilal Hassani

Alkpote a bâti sa carrière et s'est constitué une fanbase solide grâce à son personnage excessif et provocant mais ses punchlines crues et sexuelles lui ont parfois valu d'être accusé de sexisme et d'homophobie. Que nenni, répond l'Empereur, qui a fini par le démontrer d'une façon... inattendue.

En 2019, lorsque Bilal Hassani est choisi pour représenter la France au concours de l'Eurovision, les fans d'Alkpote lancent une pétition pour que celui-ci le remplace. Bilal, amusé se renseigne sur le personnage et lui propose de collaborer. L'Empereur, soucieux de montrer à ses détracteurs ses bonnes intentions, accepte la proposition. En résulte l'irrésistible Monarchie Absolue sur lequel on peut entendre se mélanger le "Bonsoir Pariiiiiiis" de Bilal avec les "Qui l'eût cru, qui l'eût cru ?" et les "Monarchibre absopute" du rappeur de l'Essone.

Le clip met en scène un duo de policier, l'inspecteur Kpote et l'inspecteur Hassani, qui devait même perdurer dans une websérie intitulée Flics. Celle-ci n'a malheureusement jamais vu le jour. Dommage, on aurait aimé voir se prolonger leur iconique duo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sa "bromance" avec Philippe Katerine

Tout commence sur Skyrock, lors du Planète Rap de Lomepal pour la sortie de Jeannine. Le rappeur convie, entre autres, Alkpote et Philipe Katerine autour de la même table pour freestyler. Tandis que l'Empereur entame, comme à son habitude, ses premières séries d'ad-libs crasseux sur le doux refrain de Katerine, ce dernier ne peut cacher son amusement. Ses yeux s'illuminent devant le génie maléfique de l'Empereur. Une amitié est née.

Quelques mois plus tard, les deux personnages hauts en couleur décident de donner une forme concrète à leur coup de foudre musical et sortent Amour , un morceau dédié au sentiment amoureux sous toutes ses formes. Là encore, l'Empereur nous désarçonne. Aux rimes loufoques de Katerine, comme "Maman, tu es la seule femme que je n'ai pas envie de troubler / Maman, tu es la seule femme dans laquelle j'ai déjà habité", il mélange les siennes, toutes aussi barrées : "Ma mère, mes sœurs et mes filles, y a qu'elles que j'ai pas envie d'blesser (bisous) / Ça vient du cœur et des tripes mais j'ai toujours la bite dressée (je bande toujours)".

Un duo plus qu'improbable, pour un morceau que l'on réécoute avec plaisir aujourd'hui. Vivement le match retour.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sa réconciliation avec Bigflo & Oli

L'Empereur n'a jamais été en clash avec les deux rappeurs toulousains mais disons plutôt que leur relation avait mal commencé. Dans un épisode de La Sauce en 2017, animé par Mehdi Maïzi sur OKLM, il avait déclaré que Bigflo & Oli représentaient à ses yeux "le cliché parfait du rap", qu'ils n'étaient que deux petits garçons mignons qu'il n'avait pas envie d'entendre et qui ramènent leur papa à Planète Rap.

Alkpote a manifestement fait évoluer son point de vue : quelques années plus tard, il a fini par proposer un featuring aux deux frères. Ces derniers, pas rancuniers, glissent quelques références à cet épisode malencontreux dans leur couplet sur Que du Buzz.

"C'est deux petits garçons qu'amènent leur papa à Planète Rap (wouh) / Je lis ton tweet dans ma i8, devine à quel point j'm'en tape (j'm'en branle)" lance Bigflo en ouverture sur sa partie, suivi ensuite gentiment par Oli avec : "2.0.2.1 dans ce monde de fou (wouh), rien à foutre, dans les morceaux, j'dis tout (allez) / Avant qu'Alk m'appelle, j'avais pas aimé les propos qu'il tenait sur nous (nan, nan)".

Avec ce titre, l'Empereur s'était montré beau joueur et avait ajouté une pierre de plus à l'édifice de ses collaborations les plus surprenantes.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si l'on connaît désormais très bien le personnage fantasque et déluré d'Alkpote, il ne cesse de renouveler son art avec des punchlines inédites dont il a le secret, toujours plus crasseuses les unes que les autres, et des invités pour le moins inattendus. Avec son nouvel album Le Spectacle doit continuer, l'Empereur de la crasserie nous réserve probablement de nouvelles surprises pour 2023...