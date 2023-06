Ces gourous féminines qui promettent d'aider à obtenir "la vie de rêve"

La Gen-Z est-elle à la recherche de ses nouveaux gourous ? Avec l'avènement des podcasts et de TikTok, des personnalités de plus en plus clivantes prennent la parole sur des sujets de "développement personnel". Mais ces nouveaux leaders d'opinions n'ont rien à voir avec Andrew Tate car cette fois-ci, ce sont des femmes. Si leurs idées sont bien loin de celles des discutables, voire condamnables, "Podcast bros" des réseaux sociaux, elles sont parfois tout aussi problématiques.

"I don't chase, I attract"

"Je ne chasse pas, j'attire", cette célèbre phrase est issue du principe de la Loi de l'Attraction. Ce courant ne date pas d'hier mais du début du 19ème siècle, quand le philosophe américain Phineas Quimby était à l'origine des "Nouvelles Pensées", un mouvement de pensée porté par la fameuse Loi de l'attraction. Cette pratique consiste à répéter ou à écrire des affirmations pour les attirer dans sa vie, grâce au principe de l'attraction : si j'y crois assez fort, cette chose arrivera à moi. Le hashtag #idontchaseiattract compte aujourd'hui plus de 116.9 millions de vues sur TikTok et il abrite une quantité de vidéos de femmes et d'hommes du monde entier qui expliquent comment vivre la vie de rêve en répétant des affirmations.

À la tête de ce mouvement, la youtubeuse The Wizard Liz , qui toutes plateformes confondues comptabilise plus de 8 millions d'abonnées sur ses réseaux. Dans ses vidéos, elle se montre face-caméra et donne ses conseils sur des thématiques telles que : "Comment créer la réalité de tes rêves" ou "Arrête de sortir avec des mecs pauvres".

Selon le magazine Dazed, The Wizard Liz serait même appelée sur les réseaux la "Andrew Tate féminine". Sur ce crédo, elle n'est pas la seule à avoir compris que donner des conseils aux femmes sur la façon de vivre leurs vies générait beaucoup de vues. Des tiktokeuses comme Hothighpriestess se plie aussi à l'exercice des conseils en manifestation. Entre cartes de tarots et papiers à mettre sous l'oreiller, les méthodes sont apparemment nombreuses pour atteindre la vie de ses rêves. Mais que penser de cette façon de vivre sa vie ?

L'impact négatif sur les femmes

En 2023, TikTok a vu naître le "Lucky Girl Syndrome" soit l'art de manifester sa vie. Mais derrière ce phénomène se cache des millions de jeunes utilisatrices du réseau qui écoutent attentivement ces conseils et essayent de les appliquer dans leurs vies. Au-delà des influenceuses sur TikTok, les célébrités du monde entier parlent de la manifestation. Kim Kardashian, sur son compte Instagram donne ses conseils en caption : "Manifeste ta vie et mêle toi de tes affaires".

Le journaling, la manifestation et le pouvoir de l'attraction sont-elles désormais les seules perspectives qu'ont les femmes pour atteindre leur vie de rêves ?

Sur les réseaux sociaux, les jeunes utilisateurs et utilisatrices sont en permanence confrontés à ces profils d'influenceurs à la vie de rêve, qui au lieu d'admettre concernant leurs derniers biens "je l'ai acheté", le maître mot est désormais "je l'ai manifesté." Dans certains cas, perpétuer le mythe que chacun peut avoir ce qu'il veut s'il le manifeste suffisamment fort a ses limites, car chacun part d'un point différent.

Avec une génération Z hyper consciente des problématiques liées à la santé mentale, ces créateurs de contenus "self-development" exercent comme une pression sur les jeunes, en particulier les femmes, sur la manières dont celle-ci vive leurs vies. Sur les titres des vidéos : "Pourquoi tout le monde est toujours obsédé par moi ?" ou encore "Ne dis pas ces affirmations tant que tu n'es pas prête à être extrêmement riche", des choix de titres qui poussent les utilisateurs à culpabiliser sur leurs situations. Selon ces influenceurs, si nous ne sommes pas capables d'attirer les autres, l'argent, la maison parfaite et le job de rêve c'est parce qu'on ne l'a pas manifesté assez fort.

Certains influenceurs ont déjà été rappelés à l'ordre pour avoir eu des propos de la sorte sur les réseaux sociaux. Si pour le moment, elles n'en sont pas à ce stade, ces gourous peuvent représenter un danger pour les jeunes générations.