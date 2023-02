Ces marques de streetwear vont exploser en 2023

Le streetwear ne cesse de se réinventer à l'ère des tendances et des "aesthetics". Des grandes marques collaborent avec des plus petites et permettent à certain label méritant d'enfin obtenir un nom. Focus sur les marques de streetwear sur lesquelles il faut absolument garder un œil cette année :

Corteiz

Impulsée par Nike et des rappeurs comme Central Cee, la marque Corteiz a déjà tout d’une grande. Sa collab sur la Air Max 95 a trouvé son public et ce n’est qu’une question de temps avant que Corteiz fasse partie des gros noms du streetwear.

Drama Call

Difficile de passer à côté de Drama Call en 2023, le label anglais se fait remarquer à l’international. Portés par les rappeurs Swoosh God, Aitch ou encore Aj Tracey, leurs tracksuits sont en passe de devenir incontournables.

Picante

À mi-chemin entre le outdoor et le minimalisme, Picante a fait ses preuves en très peu de temps. Ce streetwear made in UK en a déjà tenté plus d’un grâce à ses clins d’œils à la pop culture et son côté ultra comfy.

4YE

Fondé en 2018, 4YE est un label canadien à l’ambiance Y2K allant du pull en maille au durag ou encore à l’ensemble hoodie et pantalon. Leur style léché et leurs pièces genderless n’ont pas fini de faire parler.

Yardsale

Véritable marque skate anglaise, Yardsale stylise le jean sous toutes ses formes les plus oversize. Avec des visuels à l’esprit vintage qui accompagnent ses drops, la marque continue son ascension depuis ses débuts en 2015.

Vicinity

Le label allemand Vicinity propose des doudounes techniques et des sneakers hiver friendly. Les pièces de la marque sont déjà largement adoptées par les adeptes du streetwear en Europe.

Clints

La griffe de Manchester à l’esprit New-York des 90's ne cesse de surprendre. Après l’ouverture de leur premier store, on découvre des pièces jonglant entre sneakers, vestes en fourrure et hoodies avec une esthétique impeccablement soignée.

PPSC

Déjà vu sur pas mal de rappeurs comme J9ueve ou La Fève, PPSC a un vestiaire bien soigné. Si pour le moment il est compliqué de se procurer des pièces car les drops sont limités, c’est sûrement l’avenir du streetwear de l’hexagone.