Ces moments de pop culture qui ont 10 ans cette année

Ce début d'année a un goût particulier lorsqu'on se rend compte que 2013 était il y a déjà 10 ans... Pour l'occasion, on a retrouvé les pépites qui l'ont rythmé et qui fêtent leur 10 ans cette année.

Le dernier épisode de "Breaking Bad"

C'était le 29 septembre 2013, l'AMC diffusait l'épisode 16 de la saison 5 de la série à succès "Breaking Bad". Dernier épisode de la série, les fans du programme ont dit adieu à Walt... Mais ont également vu Jesse finalement trouver sa liberté. Un final riche en émotions qui a mis un ultime point royal à cette série aux multiples récompenses.

La sortie d'"Or Noir de Kaaris"

Il y a 10 ans déjà, Kaaris sortait l'un des plus grands albums de sa carrière qui est encore aujourd'hui considéré comme un classique du rap français. Précurseur de la vague trap en France, il est à ce jour disque de platine. Kaaris est entré dans la légende avec "Or Noir".

GTA V et la PS4

On s'en souvient encore, la sortie couplée du jeu Grand Theft Auto V et de la PS4. Le nouvel opus de Rockstar venait révolutionner le milieu du jeu vidéo. À Los Santos, Michael, Franklin et Trevor nous faisaient découvrir la ville et les multiples fonctionnalités du jeu. Vendu à plus de 165 millions d'exemplaires, on attend encore la suite : GTA VI.

"Nothing Was The Same" de Drake

Rien n'a plus jamais été pareil après la sortie de "Nothing Was The Same". Il obtient le Grammy Award du meilleur album de rap et a été vendu à 1.4 millions d'exemplaires. 3ème album studio de Drake, cet album a marqué des générations et les morceaux qui le composent ont tout autant d'impact aujourd'hui.

La découverte d'Emily Ratajkowski

2013 nous a permis de faire la connaissance d'une véritable figure de la pop culture actuelle, Emily Ratajkowski. On découvrait la top modèle dans le clip "Blurred Lines" de Robin Thicke où elle était la principale mannequin. Après ça, elle a enchaîné les apparitions dans les films et les contrats dans la mode.

Beyoncé au Super Bowl

Une des performances les plus marquantes de la dernière décennie, Beyoncé au Super Bowl. Pendant le half-time show, elle livrait la performance d'une vie et réunissait ses anciennes collègues des Destiny's Child : Michelle Williams et Kelly Rowland. Sa performance a reçu 3 nominations aux Primetime Emmy Awards.

Jennifer Lawrence aux Oscars

À son prime de notoriété, Jennifer Lawrence recevait un Oscar pour son rôle dans le film "Happiness Therapy", où elle donnait la réplique à Bradley Cooper. Si on se souvient de ce prix, c'est parce qu'au moment de recevoir son Oscar, Jennifer Lawrence s'étalait dans les escaliers devant le public, mais aussi les millions d'internautes.

2013 restera une année particulièrement chargée en moment d'anthologie, dont la signature de Kylian Mbappé à l'AS Monaco.