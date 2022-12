Ces projets que l’on attendait en 2022 et qui ne sont pas sortis

L’année 2022 du rap français a été marquée par quelques beaux succès critiques, de gros cartons dans les charts, et énormément de sorties passées sous les radars médiatiques. Gazo, Sch ou Jul font partie des grands vainqueurs de ces douze derniers mois, tandis que d’autres ont continué à engranger des millions de streams sans publier le moindre projet, comme Ninho, PNL ou Damso. A l’ère du streaming, difficile d’affirmer que les absents ont forcément tort.

Pourtant, de nombreux albums, très attendus par le public, sont restés de simples fantasmes d’auditeurs. Certains verront peut-être le jour en 2023 (voire plus tard), d’autres ne seront finalement jamais publiés. Certains retards sont imputables à des problématiques d’ordre contractuel ou purement logistique, d’autres sont plus stratégiques, tandis que les artistes les plus exigeants préfèrent prendre le temps nécessaire pour livrer des albums dont ils sont entièrement satisfaits.

On fait le point sur ces sorties manquées, en espérant retrouver ces différents projets dans nos tops de fin d’année en 2023.

PNL - Cinquième projet

PNL n’a publié aucun projet depuis 3 ans et demi, une éternité à l’heure du streaming, des carrières courtes et des rappeurs hyperproductifs. Une bonne partie de cette période d’absence s’explique par la tournée du groupe, qui a pris beaucoup de retard : le groupe ne pouvait pas passer à la suite avant d’avoir conclu l’aventure Deux Frères et communié avec son public. Dire que le cinquième projet du duo est attendu est un euphémisme. Véritable phénomène de société, PNL a battu tous les records avec son dernier album, alliant réussite critique et énorme carton commercial.

Les spéculations au sujet de la sortie de ce nouveau projet vont bon train sur les réseaux sociaux, mais aucune information n’a encore filtré. A l’heure actuelle, aucun indice ne permet d’affirmer que ce cinquième projet est en préparation, ou qu’il sortira un jour. Après la tournée, Ademo et N.O.S pourraient très bien avoir décidé d’arrêter avec la musique, de partir très loin, et de commencer une nouvelle vie. Ou alors, ils sont enfermés en studio 24h/24, et s’apprêtent à rouler sur l’année 2023.

Ninho - Quatrième album

Avec dix projets publiés entre 2014 et 2021, Ninho a toujours fait preuve d’une certaine productivité. On pouvait donc s’attendre à le voir livrer un nouveau projet en fin d’année 2022, après l’énorme succès de Jefe en décembre dernier. Il est vrai que le rappeur n’avait pas forcément besoin d'enchaîner aussi vite, l’exploitation de son dernier album s’étant poursuivie tout au long de l’année : tous les titres de la tracklist certifiés, 54 semaines consécutives dans le top 50, dont un top 10 ininterrompu les six premiers mois.

L’annonce (pas vraiment officielle) d’une prochaine sortie en octobre 2023 a surpris ses fans, d’autant que l’album serait déjà terminé. Un tel délai peut poser question, surtout quand on sait à quel point le rap français évolue vite : les sonorités qui cartonnent aujourd’hui seront peut-être obsolètes dans six mois, et deux ou trois tendances différentes peuvent apparaître d’ici là. A priori, Ninho et son équipe savent ce qu’ils font, et si le rappeur peut se permettre de patienter une année complète, c’est bien qu’il a confiance en son produit.

Le solo de Zeg P

Après Ne reviens pas en 2020 et La Kiffance en 2021, Zeg P a encore une fois été à l’origine de l’un des plus gros singles de l’année 2022 : Fade Up. Devenu l’un des producteurs les plus influents de son époque, on s’attendait logiquement à ce qu’il franchisse le pas du premier projet solo, à la manière de beatmakers comme Myth Syzer, DJ Weedim ou Ikaz Boi .

Qu’il s’agisse d’un pur fantasme d’auditeur, ou qu’il fasse réellement partie des projets de Zeg P, ce potentiel album solo pourrait contenir certains des plus gros tubes de l’année à venir. On imagine un casting monstrueux, réunissant aussi bien des rappeurs ayant déjà travaillé avec lui (Fianso, Sch, Vald, Heuss, Soolking, PLK …) que des collaborations inédites.

Alpha Wann - Deuxième album

Le rappeur parisien aura mis des années avant de livrer enfin son premier album, Une main lave l’autre, en 2018. Gros succès critique, ce projet a également permis à Alpha de franchir un cap dans sa carrière, en allant chercher son premier disque d’or en solo, avant d’atteindre le platine quatre ans après sa sortie. Malgré une mixtape en 2020 (et le format très court PPP, compilant 3 freestyles, sorti en 2019), Alpha n’a toujours pas dévoilé de deuxième album. Particulièrement attendu par les auditeurs, ce projet aurait pu voir le jour en 2022 … du moins, c’est ce qu’on espérait.

Étant donné l’impact d’Une main lave l’autre, Alpha Wann ne peut pas se permettre de proposer un album tout juste bon. Le niveau d’exigence est très élevé, on comprend donc que le rappeur préfère prendre le temps nécessaire pour peaufiner l’ensemble du projet. L’un des projets les plus attendus de 2022 va donc se transformer en l’un des projets les plus attendus de 2023, en espérant ne pas avoir à réécrire la même chose pour 2024.

Niro - Nouvel album

Annoncée lors de son Zénith le 28 octobre, la sortie du nouvel album de Niro semblait actée. Son apparition chez Colors la semaine dernière semblait constituer le teasing parfait pour une sortie d’album avant la fin du mois. Alors que l’on attendait beaucoup de ce retour d’un taulier du rap français, il va finalement falloir patienter encore quelques semaines. Ce nouveau projet devrait être disponible à partir du 27 janvier, on a donc encore un bon mois à patienter.

DTF - Sixième projet

Début juillet, lors de la sortie du single Je t’emmène, DTF annonçait “on se revoit bientôt pour la suite”. On espérait donc l’arrivée d’un album à la rentrée, voire en automne. Malheureusement, le groupe du 94 n’a plus donné de nouvelles, et l’année 2022 s’achève donc sans autre inédit à se mettre sous la dent.

Il y a quelques jours, DTF a redonné des nouvelles , expliquant son absence par le même type de galère qui a touché PNL, avec une tournée repoussée à 2023 “à cause du Covid et quelques galères de la vie”. Dans le même post, le duo a tout de même annoncé l’arrivée prochaine d’un nouvel album. Sur les rails, ce sixième projet ne devrait donc plus trop tarder.