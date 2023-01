Ces rappeurs et célébrités ont le même âge

Pour enfin clarifier l'âge des rappeurs, on a décidé de dresser la liste des rappeurs et célébrités qui ont le même âge :

Orelsan et Marlène Schiappa

On ne se remet pas du fait qu’Orelsan ait déjà 40 ans, tout comme Marlène Schiappa. On pourrait imaginer Orel au gouvernement, mais pas Marlène rapper.

Damso et Tibo Inshape

Tibo Inshape et Damso ont bel et bien le même âge : 30 ans. On imagine qu’ils n’ont certainement pas dû les fêter de la même manière.

SCH et Mister V

SCH et Mister V ont 29 ans. Elle est loin l’époque où SCH sortait ses tout premiers freestyles et Mister V ses vidéos dans sa chambre à Grenoble.

Jul et François Civil

Jul et François Civil partagent leur âge, 32 ans déjà. On est déçu qu’il ne se soit pas inspiré de la coupe du J quand il a tourné “Bac Nord”.

Niska et Aminematué

Niska et Aminematué ont fêté leurs 28 ans en 2022. Quand Niska sortait “Matuidi Charo” en 2015, Amine était à fond sur Twitter. Ils ont bien grandi.

Booba et Afida Turner

Le fait qu’ils aient tous les deux 46 ans n’est pas le seul point commun de Booba et Afida Turner. Ils habitent aux États-Unis et se sont peut-être même déjà croisés, qui sait ?

Ninho et Squeezie

Ninho et Squeezie ont déjà 26 ans. Quand Ninho commençait le rap, Squeezie commençait

YouTube. La surprise : Squeezie est le plus vieux des deux.

Disiz et Sylvie Tellier

Disiz et Sylvie Tellier ont tous les deux 44 ans. En 2002, elle est élue Miss France. Disiz, à la même époque, sortait son feat “Racines” avec Médine. Ça date.