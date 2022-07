Ces rappeurs qui ont décroché 3 disques de diamant (ils sont rares)

Ils ne sont pas beaucoup ! De nombreux artistes enchaînent les certifications avec des singles qui marchent mais très peu ont réussi la consécration d’obtenir trois albums certifiés disque de diamant. Ils sont suffisamment pour qu’on en parle, mais pas certainement pas assez pour que ça devienne quelque chose de banale !

Gims

Pas étonnant venant de la personne que la SACEM ne peut plus payer ! Et oui, Megui a braqué l’industrie et a obtenu à trois reprises le diamant. Son premier album Subliminal, sorti en 2013, ainsi que Mon cœur avait raison (2015) se sont vendus tous les deux à plus de 500 000 exemplaires. En ce qu’il concerne son troisième album, Ceinture Noire, le rappeur a carrément obtenu le double diamant soit l’équivalent de plus d’un million d’exemplaires vendus. Il ne manque plus que son dernier projet Le Fléau, actuellement double platine, pour obtenir un 4/4.

Nekfeu

Nekfeu a quant à lui autant de disques de diamant que d’albums. Effectivement, à chaque fois qu’il a surgi avec un projet, ça a fini en diamant. Que ce soit son premier album Feu sorti en 2015, Cyborg en 2016 ou même Les étoiles vagabondes en 2019. Une performance incroyable que le rappeur n’a pas hésité à placer dans quelques textes :

"La sacoche est full, triple diamond, accrochez-vous, j'y vais dayimaan"

Soprano

Sopra M’baba est aussi un habitué des disques de diamant et un adepte du back-to-back. Le rappeur a enchaîné les diamants avec ses trois projets : Cosmopolitanie (2014), L’Everest (2016) et Phœnix (2018).

Ninho

N.I est le dernier de cette famille a avoir obtenu ses trois diamants. C’est grâce à la certification de son projet M.I.L.S 3 que le rappeur du 91 a pu rejoindre ce groupe fermé. En plus de la troisième édition de sa série Maintenant Ils Le Savent, Ninho a vendu plus de 500 000 exemplaires avec ses albums Comme Prévu (2017) et Destin (2019). Un quatrième est en route avec Jefe qui comptabilise déjà plus dude 350 000 ventes alors qu’il n’est sorti qu’il y a quelques mois. Il est d’ailleurs le plus jeune de ces quatre artistes à avoir réussi cette performance.